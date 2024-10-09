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Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией - РИА Новости, 09.10.2024
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05:22 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ssha-1977083543.html
Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией
Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией - РИА Новости, 09.10.2024
Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией
Соединенные Штаты десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, но теперь сторонам нужно восстановить контроль над... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:22
2024-10-09T05:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, но теперь сторонам нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями с учетом взаимного уважения, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "На протяжении последних тридцати лет США не относились серьезно к обоснованным интересам России в безопасности. США и России нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями на основе взаимного уважения, взаимной безопасности и взаимного ядерного разоружения", - сообщил он агентству. По словам профессора, если американские власти открыто объявят, что прекратят дальнейшие попытки расширения НАТО на Украину и Грузию, то это может помочь снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой. Как отметил Сакс, Вашингтон также должен заявить, что будет поддерживать коллективную безопасность Украины, России и других стран на принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Устава Организации Объединенных Наций. В конце сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на вопрос РИА Новости, что США готовы к возобновлению диалога с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут решения президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html
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в мире, россия, сша
В мире, Россия, США
Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией

Сакс: США и России нужно восстановить контроль на ядерным оружием

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, но теперь сторонам нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями с учетом взаимного уважения, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
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"На протяжении последних тридцати лет США не относились серьезно к обоснованным интересам России в безопасности. США и России нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями на основе взаимного уважения, взаимной безопасности и взаимного ядерного разоружения", - сообщил он агентству.
По словам профессора, если американские власти открыто объявят, что прекратят дальнейшие попытки расширения НАТО на Украину и Грузию, то это может помочь снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой.
Как отметил Сакс, Вашингтон также должен заявить, что будет поддерживать коллективную безопасность Украины, России и других стран на принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Устава Организации Объединенных Наций.
В конце сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на вопрос РИА Новости, что США готовы к возобновлению диалога с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут решения президента РФ Владимира Путина.
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