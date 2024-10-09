https://ria.ru/20241009/ssha-1977083543.html

Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией

Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией - РИА Новости, 09.10.2024

Сакс призвал достичь взаимного уважения между США и Россией

Соединенные Штаты десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, но теперь сторонам нужно восстановить контроль над... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:22

2024-10-09T05:22

2024-10-09T05:22

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты десятилетиями не воспринимали всерьез обоснованные интересы России в области безопасности, но теперь сторонам нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями с учетом взаимного уважения, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "На протяжении последних тридцати лет США не относились серьезно к обоснованным интересам России в безопасности. США и России нужно восстановить контроль над ядерными вооружениями на основе взаимного уважения, взаимной безопасности и взаимного ядерного разоружения", - сообщил он агентству. По словам профессора, если американские власти открыто объявят, что прекратят дальнейшие попытки расширения НАТО на Украину и Грузию, то это может помочь снизить уровень напряженности в отношениях с Москвой. Как отметил Сакс, Вашингтон также должен заявить, что будет поддерживать коллективную безопасность Украины, России и других стран на принципах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Устава Организации Объединенных Наций. В конце сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на вопрос РИА Новости, что США готовы к возобновлению диалога с Россией по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и ждут решения президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

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