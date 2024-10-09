https://ria.ru/20241009/solntsepek-1977084228.html

Расчет "Солнцепека" уничтожил огневые точки ВСУ на Северском направлении

Расчет "Солнцепека" уничтожил огневые точки ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 09.10.2024

Расчет "Солнцепека" уничтожил огневые точки ВСУ на Северском направлении

Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек" "Южной" группировки войск поразил выявленные украинские огневые точки на окраине одного из населенных пунктов... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T05:33

2024-10-09T05:33

2024-10-09T05:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек" "Южной" группировки войск поразил выявленные украинские огневые точки на окраине одного из населенных пунктов на северском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Разведгруппа с использованием БПЛА на окраине одного из населенных пунктов на северском направлении обнаружила опорный пункт ВСУ. Боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки скрытно выдвинулась на позицию, оперативно развернулась и нанесла удар 220-мм боеприпасами с термобарической смесью. В результате удара выявленные огневые точки были уничтожены", - говорится в сообщении. Подразделения радиационной химической и биологической защиты группировки войск оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая их продвижение на различных участках фронта.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)