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Расчет "Солнцепека" уничтожил огневые точки ВСУ на Северском направлении
Расчет "Солнцепека" уничтожил огневые точки ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 09.10.2024
Расчет "Солнцепека" уничтожил огневые точки ВСУ на Северском направлении
Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек" "Южной" группировки войск поразил выявленные украинские огневые точки на окраине одного из населенных пунктов... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:33
2024-10-09T05:33
2024-10-09T05:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Расчет тяжелой огневой системы ТОС-1А "Солнцепек" "Южной" группировки войск поразил выявленные украинские огневые точки на окраине одного из населенных пунктов на северском направлении, сообщило Минобороны РФ. "Разведгруппа с использованием БПЛА на окраине одного из населенных пунктов на северском направлении обнаружила опорный пункт ВСУ. Боевая машина в сопровождении группы огневой поддержки скрытно выдвинулась на позицию, оперативно развернулась и нанесла удар 220-мм боеприпасами с термобарической смесью. В результате удара выявленные огневые точки были уничтожены", - говорится в сообщении. Подразделения радиационной химической и биологической защиты группировки войск оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям, обеспечивая их продвижение на различных участках фронта.
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россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек", безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Солнцепека" уничтожил огневые точки ВСУ на Северском направлении
Минобороны: расчет "Солнцепека" группы "Юг уничтожил огневые точки ВСУ