https://ria.ru/20241009/sochi-1977300322.html
В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом
В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом - РИА Новости, 09.10.2024
В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом
Авария с участием шести автомобилей, включая "Газель" и экскурсионный автобус, произошла на Краснополянской трассе в Сочи, число пострадавших уточняется,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:06
2024-10-09T22:06
2024-10-09T22:07
происшествия
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Авария с участием шести автомобилей, включая "Газель" и экскурсионный автобус, произошла на Краснополянской трассе в Сочи, число пострадавших уточняется, сообщили в краевом ГУ МВД. "Массовое ДТП на Краснополянской трассе (Сочи). По предварительным данным, водитель "Газели" резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные "Джили" и экскурсионный автобус без пассажиров", - говорится в сообщении. Затем в эти автомобили врезались еще две иномарки, задев пешехода. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом
МВД РФ: в Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом