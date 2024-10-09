https://ria.ru/20241009/sochi-1977300322.html

В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом

В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом - РИА Новости, 09.10.2024

В Сочи произошло массовое ДТП с экскурсионным автобусом

Авария с участием шести автомобилей, включая "Газель" и экскурсионный автобус, произошла на Краснополянской трассе в Сочи, число пострадавших уточняется,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:06

2024-10-09T22:06

2024-10-09T22:07

происшествия

сочи

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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Авария с участием шести автомобилей, включая "Газель" и экскурсионный автобус, произошла на Краснополянской трассе в Сочи, число пострадавших уточняется, сообщили в краевом ГУ МВД. "Массовое ДТП на Краснополянской трассе (Сочи). По предварительным данным, водитель "Газели" резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные "Джили" и экскурсионный автобус без пассажиров", - говорится в сообщении. Затем в эти автомобили врезались еще две иномарки, задев пешехода. Информация о пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241008/gruzovik-1977032185.html

сочи

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происшествия, сочи