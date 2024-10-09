https://ria.ru/20241009/sobaki-1977094989.html

В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак

В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак - РИА Новости, 09.10.2024

В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак

Врачи в Якутии сделали все возможное, чтобы спасти девочку, на которую в поселке Чульман напала стая собак, но она умерла, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:19

2024-10-09T09:19

2024-10-09T13:35

происшествия

здоровье - общество

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 9 окт — РИА Новости. Врачи в Якутии сделали все возможное, чтобы спасти девочку, на которую в поселке Чульман напала стая собак, но она умерла, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. "К большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась. Министерство выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.Двенадцатилетняя жительница поселка Чульман попала в реанимацию после того, как 7 октября на нее напала стая собак. От гибели на месте ее спасли случайный прохожий и отец. После трагедии якутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. На этом фоне в местных соцсетях появились призывы травить собак. Полиция Чульмана обратила на это внимание и предупредила, что от отравы могут пострадать другие животные, в том числе домашние, и даже люди.

https://ria.ru/20241005/sobaki-1976489355.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, республика саха (якутия)