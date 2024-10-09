Рейтинг@Mail.ru
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 09.10.2024 (обновлено: 13:35 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/sobaki-1977094989.html
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак - РИА Новости, 09.10.2024
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак
Врачи в Якутии сделали все возможное, чтобы спасти девочку, на которую в поселке Чульман напала стая собак, но она умерла, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:19
2024-10-09T13:35
происшествия
здоровье - общество
россия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
ЯКУТСК, 9 окт — РИА Новости. Врачи в Якутии сделали все возможное, чтобы спасти девочку, на которую в поселке Чульман напала стая собак, но она умерла, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. &quot;К большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась. Министерство выражает глубокие соболезнования родным и близким&quot;, — говорится в публикации.Двенадцатилетняя жительница поселка Чульман попала в реанимацию после того, как 7 октября на нее напала стая собак. От гибели на месте ее спасли случайный прохожий и отец. После трагедии якутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. На этом фоне в местных соцсетях появились призывы травить собак. Полиция Чульмана обратила на это внимание и предупредила, что от отравы могут пострадать другие животные, в том числе домашние, и даже люди.
https://ria.ru/20241005/sobaki-1976489355.html
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак

Минздрав Якутии: девочка, на которую напала стая собак, умерла от травм

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 9 окт — РИА Новости. Врачи в Якутии сделали все возможное, чтобы спасти девочку, на которую в поселке Чульман напала стая собак, но она умерла, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
«

"К большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась. Министерство выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.

Двенадцатилетняя жительница поселка Чульман попала в реанимацию после того, как 7 октября на нее напала стая собак. От гибели на месте ее спасли случайный прохожий и отец. После трагедии якутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело.
На этом фоне в местных соцсетях появились призывы травить собак. Полиция Чульмана обратила на это внимание и предупредила, что от отравы могут пострадать другие животные, в том числе домашние, и даже люди.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В Бодайбо бродячие собаки покусали троих детей
5 октября, 10:20
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала