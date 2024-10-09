https://ria.ru/20241009/sobaki-1977094989.html
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак - РИА Новости, 09.10.2024
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак
Врачи в Якутии сделали все возможное, чтобы спасти девочку, на которую в поселке Чульман напала стая собак, но она умерла, сообщила пресс-служба Министерства... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:19
2024-10-09T09:19
2024-10-09T13:35
происшествия
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ЯКУТСК, 9 окт — РИА Новости. Врачи в Якутии сделали все возможное, чтобы спасти девочку, на которую в поселке Чульман напала стая собак, но она умерла, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики. "К большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась. Министерство выражает глубокие соболезнования родным и близким", — говорится в публикации.Двенадцатилетняя жительница поселка Чульман попала в реанимацию после того, как 7 октября на нее напала стая собак. От гибели на месте ее спасли случайный прохожий и отец. После трагедии якутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело. На этом фоне в местных соцсетях появились призывы травить собак. Полиция Чульмана обратила на это внимание и предупредила, что от отравы могут пострадать другие животные, в том числе домашние, и даже люди.
https://ria.ru/20241005/sobaki-1976489355.html
россия
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, россия, республика саха (якутия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии умерла девочка, на которую напала стая собак
Минздрав Якутии: девочка, на которую напала стая собак, умерла от травм