https://ria.ru/20241009/slukhi-1977296825.html

Сестра убитых девочек в Тольятти опровергла слухи о конфликте в семье

Сестра убитых девочек в Тольятти опровергла слухи о конфликте в семье - РИА Новости, 09.10.2024

Сестра убитых девочек в Тольятти опровергла слухи о конфликте в семье

Сестра 13-летней девочки, которую проверяют на причастность к убийству двух маленьких девочек в Тольятти в Самарской области, опровергла слухи о связи трагедии... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:25

2024-10-09T21:25

2024-10-09T22:58

происшествия

тольятти

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САМАРА, 9 окт — РИА Новости. Сестра 13-летней девочки, которую проверяют на причастность к убийству двух маленьких девочек в Тольятти в Самарской области, опровергла слухи о связи трагедии с конфликтом матери и ее сожителя, аудиозапись разговора опубликована в Telegram-канале RT."Но я знаю, что это (убийство. — Прим. ред.) точно не из-за ситуации между моим отчимом и мамой. У них не было таких конфликтов и ссор, как многие пишут. Никто никого не избивал. Да, была измена, но это было два года назад, она была одна", — сказала 18-летняя Диана.Девушка подтвердила, что мама действительно писала заявление о незаконном проникновении в жилье. При этом она предположила, что со стороны отчима это был "повод проявить романтику", который мама не поняла.Также Диана исключила ревность сестры к девочкам, отметив, что всем уделялось одинаковое количество внимания и никто никого ни к чему не принуждал, не заставлял сидеть с кем-то из младших сестер.Девушка добавила, что у 13-летней сестры не было психических расстройств и до этого она вела себя как обычно, поэтому близкие сомневаются в причастности девочки к убийству.По информации самарского управления СК, тела девочек двух и пяти лет с многочисленными ножевыми ранениями нашли накануне в одной из квартир дома в Тольятти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, региональная прокуратура следит за расследованием.Девочку отправили в психиатрический стационар для прохождения экспертизы.Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, родителей девочек в момент убийства допрашивали по другому делу — о незаконном проникновении в жилье. Заявление на сожителя подала мать девочек. Тот бил ее и изменял ей, но позже они помирились и стали снова жить вместе. На время их допроса с детьми осталась 13-летняя дочь. Тела девочек нашла их десятилетняя сестра.По словам источника агентства в правоохранительных органах, всего в семье воспитывалось пять детей: девочки 18, 13 и 10 лет от первого сожителя, двух и пяти лет — от второго, с которым жила женщина.

https://ria.ru/20241009/tolyatti-1977094289.html

https://ria.ru/20241008/ubiystvo-1977069942.html

тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тольятти