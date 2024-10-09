https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС - РИА Новости, 09.10.2024
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС
Создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается, речь идет о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, сообщил министр финансов РФ... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:35
2024-10-09T23:35
2024-10-09T23:35
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается, речь идет о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic. "Мы не рассматриваем сейчас какой-либо единой валюты. Мы говорим о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, где бы использовались национальные валюты, где бы использовались цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран нашего объединения. Кстати, многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты. Но вопрос стыковки, вопрос расчетов – это как раз наша задача", - сказал Силуанов.
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россия, брикс, rt arabic, антон силуанов, в мире
Россия, БРИКС, RT Arabic, Антон Силуанов, В мире
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС
Силуанов: создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается