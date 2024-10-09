Рейтинг@Mail.ru
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306726.html
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС - РИА Новости, 09.10.2024
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС
Создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается, речь идет о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, сообщил министр финансов РФ... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:35
2024-10-09T23:35
россия
брикс
rt arabic
антон силуанов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_0:26:2976:1700_1920x0_80_0_0_f555bbc34345ad859ee326585899d024.jpg
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается, речь идет о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic. "Мы не рассматриваем сейчас какой-либо единой валюты. Мы говорим о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, где бы использовались национальные валюты, где бы использовались цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран нашего объединения. Кстати, многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты. Но вопрос стыковки, вопрос расчетов – это как раз наша задача", - сказал Силуанов.
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306319.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974460557_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_79046782242e8c3440132bcf4e273633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брикс, rt arabic, антон силуанов, в мире
Россия, БРИКС, RT Arabic, Антон Силуанов, В мире
Силуанов высказался о единой валюте БРИКС

Силуанов: создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Создание единой валюты БРИКС сейчас не рассматривается, речь идет о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.
"Мы не рассматриваем сейчас какой-либо единой валюты. Мы говорим о создании альтернативной финансовой расчетно-платежной системы, где бы использовались национальные валюты, где бы использовались цифровые финансовые активы и цифровые валюты стран нашего объединения. Кстати, многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты. Но вопрос стыковки, вопрос расчетов – это как раз наша задача", - сказал Силуанов.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Силуанов рассказал о работе над созданием депозитарной системы стран БРИКС
Вчера, 23:32
 
РоссияБРИКСRT ArabicАнтон СилуановВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала