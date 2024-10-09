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Силуанов рассказал о работе над созданием депозитарной системы стран БРИКС - РИА Новости, 09.10.2024
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23:32 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/siluanov-1977306319.html
Силуанов рассказал о работе над созданием депозитарной системы стран БРИКС
Силуанов рассказал о работе над созданием депозитарной системы стран БРИКС - РИА Новости, 09.10.2024
Силуанов рассказал о работе над созданием депозитарной системы стран БРИКС
Россия в рамках БРИКС работает не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения, она называется... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:32
2024-10-09T23:32
россия
египет
эфиопия
антон силуанов
брикс
в мире
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Россия в рамках БРИКС работает не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения, она называется Brics-Clear, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic. "Помимо расчетной платежной инфраструктуры, мы работали над созданием депозитарной системы стран БРИКС. Она так и называется – Brics-Clear. Также основывается на новых технологиях распределенного реестра. То есть мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют в странах Запада, но которые для России и для ряда других стран стали ограниченными в возможном использовании", - сказал министр. Другим направлением, над которым работают в БРИКС, Силуанов назвал создание перестраховочной компании. Как подчеркнул министр, задача минфинов и центральных банков заключается в том, чтобы в условиях фрагментации мировой экономики, в условиях политических решений ряда западных стран создать собственную независимую систему. "Но эта система, которая должна основываться на современных технологиях, должна быть лучше, качественнее и, соответственно, работала бы на удовлетворение потребностей наших экономических агентов, потребностей наших экономик", - подчеркнул Силуанов. При этом новые страны-участницы БРИКС, как рассказал Силуанов, уже вносят свой вклад в работу объединения. "Новые страны влились в ту повестку, которая обсуждается на наших международных встречах, но и каждая страна, как я уже сказал, привнесла свое что-то, новое. Предположим, Египет внес предложение о совершенствовании работы международных банков развития. Эфиопия предложила свои идеи относительно использования расчетов, расчетных механизмов", - сказал Силуанов. "Иран также, мы знаем, имеет большой опыт с точки зрения использования собственных финансовых технологий в обеспечении международной торговли. Арабские Эмираты привнесли предложение по развитию искусственного интеллекта в сфере финансов. В любом случае, каждая из стран вносит свой какой-то вклад, и этот вклад дает основание говорить о том, что в наше сообщество добавлен дополнительный импульс от расширения нашего объединения", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240226/briks-1929452044.html
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россия, египет, эфиопия, антон силуанов, брикс, в мире
Россия, Египет, Эфиопия, Антон Силуанов, БРИКС, В мире
Силуанов рассказал о работе над созданием депозитарной системы стран БРИКС

Силуанов: РФ в рамках БРИКС работает над созданием депозитарной системы стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Россия в рамках БРИКС работает не только над расчетной платежной инфраструктурой, но и над созданием депозитарной системы стран объединения, она называется Brics-Clear, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic.
"Помимо расчетной платежной инфраструктуры, мы работали над созданием депозитарной системы стран БРИКС. Она так и называется – Brics-Clear. Также основывается на новых технологиях распределенного реестра. То есть мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют в странах Запада, но которые для России и для ряда других стран стали ограниченными в возможном использовании", - сказал министр.
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Другим направлением, над которым работают в БРИКС, Силуанов назвал создание перестраховочной компании. Как подчеркнул министр, задача минфинов и центральных банков заключается в том, чтобы в условиях фрагментации мировой экономики, в условиях политических решений ряда западных стран создать собственную независимую систему. "Но эта система, которая должна основываться на современных технологиях, должна быть лучше, качественнее и, соответственно, работала бы на удовлетворение потребностей наших экономических агентов, потребностей наших экономик", - подчеркнул Силуанов.
При этом новые страны-участницы БРИКС, как рассказал Силуанов, уже вносят свой вклад в работу объединения. "Новые страны влились в ту повестку, которая обсуждается на наших международных встречах, но и каждая страна, как я уже сказал, привнесла свое что-то, новое. Предположим, Египет внес предложение о совершенствовании работы международных банков развития. Эфиопия предложила свои идеи относительно использования расчетов, расчетных механизмов", - сказал Силуанов.
"Иран также, мы знаем, имеет большой опыт с точки зрения использования собственных финансовых технологий в обеспечении международной торговли. Арабские Эмираты привнесли предложение по развитию искусственного интеллекта в сфере финансов. В любом случае, каждая из стран вносит свой какой-то вклад, и этот вклад дает основание говорить о том, что в наше сообщество добавлен дополнительный импульс от расширения нашего объединения", - добавил он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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