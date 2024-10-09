https://ria.ru/20241009/seyf-1977086793.html

На Камчатке украли из почтового отделения сейф с четырьмя миллионами рублей

На Камчатке украли из почтового отделения сейф с четырьмя миллионами рублей - РИА Новости, 09.10.2024

На Камчатке украли из почтового отделения сейф с четырьмя миллионами рублей

Неизвестные в поселке Ключи на Камчатке вынесли с почтового отделения сейф, в котором было более 4 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T06:51

2024-10-09T06:51

2024-10-09T06:51

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 окт – РИА Новости️. Неизвестные в поселке Ключи на Камчатке вынесли с почтового отделения сейф, в котором было более 4 миллионов рублей, сообщает региональная прокуратура. "По предварительной информации, в период с 5 по 7 октября злоумышленники путем взлома дверей почтового отделения в поселке Ключи проникли в здание и вынесли оттуда металлический сейф с деньгами в сумме свыше четырех миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере". В настоящее время следователи устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20240514/seyf-1945982067.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, россия