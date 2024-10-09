В центре Москвы открыли мемориальную доску писателю Юлиану Семенову

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мемориальную доску писателю Юлиану Семенову открыли в среду в "Доме на набережной" в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония прошла при большом стечении друзей и коллег Семенова, а также почитателей его таланта. Писатель, журналист, кинодраматург Юлиан Семенович Семенов (1931-1993) – автор множества известных романов. Большую часть творчества Семенова составляют почти полтора десятка произведений, в которых фигурирует советский разведчик Всеволод Владимиров - он же Максим Исаев, он же Штирлиц - на протяжении почти 30 лет, начиная с Гражданской войны, с риском для жизни работавший с нелегальных позиций в разных странах, в том числе в гитлеровской Германии. На мемориальной доске, автором которой стал народный художник Республики Крым Сергей Никитин, Семенов изображен стоящим за рабочим столом, с улыбкой смотрящим вдаль и опирающимся на стопку книг со своими самыми известными романами, прежде всего "Семнадцать мгновений весны", а также "Петровка, 38", "Майор Вихрь" и другими. Покрывало с мемориальной доски сняла дочь писателя Ольга Семенова. Военный оркестр исполнил государственный гимн России. "Сегодня мы отдаем дань памяти замечательному человеку - Юлиану Семенову, режиссеру, сценаристу, писателю, историку. Ему удалось за практически 35-летний период своего творчества создать художественное наследие, которое нас восхищает и сегодня", - сказал на церемонии статс-секретарь - заместитель директора Службы внешней разведки РФ генерал-лейтенант Сергей Михеев. "Конечно же, самым ярким персонажем Юлиана Семенова является полковник Максим Максимович Исаев, которому удалось под именем Макса Отто фон Штирлица проникнуть в самые верхи нацистской Германии и выполнить те задачи, которые перед ним поставила родина", - добавил Михеев. По его словам, Юлиан Семенов вложил в этого персонажа не только всю свою душу, но даже поделился с ним своим днем рождения. "Как известно, и у Юлиана Семенова, и у Максима Максимовича Исаева день рождения был 8 октября", - добавил Михеев. Многие из тех, кто пришел на службу в отечественную внешнюю разведку, были мотивированы, прочитав книгу "Семнадцать мгновений весны", отметил Михеев. "Уже действующие сотрудники удивляются, как писатель, который не имел опыта работы в длительных загранкомандировках по линии нашей службы за рубежом, смог настолько филигранно, настолько четко отразить особенности работы разведки", - сказал замдиректора СВР. Летом 2022 года, в преддверии 100-летия отечественной нелегальной разведки, на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево открылся памятник нелегальным разведчикам всех времен, девизом которых являются слова "Без права на славу, во славу державы". В основу скульптуры лег образ Штирлица. На памятнике выбиты слова из звучащей в телесериале "Семнадцать мгновений весны" песни на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева "Мгновения": "Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего". "На мой взгляд, и памятник Штирлицу, и та мемориальная доска, которую сегодня мы открываем, являются подтверждением того, что творчество Юлиана Семенова остается актуальным и поныне", - подчеркнул Михеев. "Для каждой нации, для каждой страны есть ключевые типологические культурные фигуры, которые являются для этого народа определяющими", - сказал на церемонии писатель Захар Прилепин. По его словам, созданный Юлианом Семеновым образ Всеволода Владимирова – Максима Исаева - Штирлица "стал важнейшей определяющей фигурой национального сознания". Семенов обладал удивительными человеческими, мужскими, патриотическими качествами, добавил Прилепин. Требует исследования и творчество Семенова как военного журналиста, посещавшего многие континенты и военные конфликты, добавил Прилепин. "У нас есть не просто свой Хемингуэй, у нас есть свой Юлиан Семенов - фигура в чем-то и более масштабная, более яркая, уж точно более русская", - резюмировал он. "Надо говорить о том, что литература Семенова – это патриотическая литература, это литература очень высокого класса, это отличный русский язык", - в свою очередь сказал главный редактор газеты "Московская правда", друг и коллега Юлиана Семенова Шод Муладжанов. По его мнению, надо, чтобы рассказы и романы Семенова "хотя бы на факультативном уровне вошли в школьные и вузовские программы". Молодежь должна знать глубокие, великолепные тексты Семенова, которые сложно экранизировать, но которые надо именно читать, подчеркнул Муладжанов. Церемония закончилась исполнением военным оркестром музыки "Песни о далекой родине" Роберта Рождественского и Микаэла Таривердиева, которая венчает сериал "Семнадцать мгновений весны", и которая считается одним из художественных символов нелегальной разведки. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. Юлиан Семенов в разные годы удостоился таких наград, как Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1976) — за сериал "Семнадцать мгновений весны", ордена Дружбы народов, ордена Октябрьской революции. Всю свою творческую жизнь Семенов оставался и журналистом – работал корреспондентом газет, в том числе "Правда", "Известия", "Комсомольская правда", "Литературная газета", журналов, а также Агентства печати "Новости". Лауреат премии Комитета государственной безопасности СССР в области литературы и искусства (1978). Лауреат премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Е.М. Примакова (2021, посмертно).
Писатель, журналист, кинодраматург Юлиан Семенович Семенов (1931-1993) – автор множества известных романов. Большую часть творчества Семенова составляют почти полтора десятка произведений, в которых фигурирует советский разведчик Всеволод Владимиров - он же Максим Исаев, он же Штирлиц - на протяжении почти 30 лет, начиная с Гражданской войны, с риском для жизни работавший с нелегальных позиций в разных странах, в том числе в гитлеровской Германии.
На мемориальной доске, автором которой стал народный художник Республики Крым Сергей Никитин, Семенов изображен стоящим за рабочим столом, с улыбкой смотрящим вдаль и опирающимся на стопку книг со своими самыми известными романами, прежде всего "Семнадцать мгновений весны", а также "Петровка, 38", "Майор Вихрь" и другими.
Покрывало с мемориальной доски сняла дочь писателя Ольга Семенова. Военный оркестр исполнил государственный гимн России.
"Сегодня мы отдаем дань памяти замечательному человеку - Юлиану Семенову, режиссеру, сценаристу, писателю, историку. Ему удалось за практически 35-летний период своего творчества создать художественное наследие, которое нас восхищает и сегодня", - сказал на церемонии статс-секретарь - заместитель директора Службы внешней разведки РФ генерал-лейтенант Сергей Михеев.
"Конечно же, самым ярким персонажем Юлиана Семенова является полковник Максим Максимович Исаев, которому удалось под именем Макса Отто фон Штирлица проникнуть в самые верхи нацистской Германии и выполнить те задачи, которые перед ним поставила родина", - добавил Михеев.
По его словам, Юлиан Семенов вложил в этого персонажа не только всю свою душу, но даже поделился с ним своим днем рождения. "Как известно, и у Юлиана Семенова, и у Максима Максимовича Исаева день рождения был 8 октября", - добавил Михеев.
Многие из тех, кто пришел на службу в отечественную внешнюю разведку, были мотивированы, прочитав книгу "Семнадцать мгновений весны", отметил Михеев. "Уже действующие сотрудники удивляются, как писатель, который не имел опыта работы в длительных загранкомандировках по линии нашей службы за рубежом, смог настолько филигранно, настолько четко отразить особенности работы разведки", - сказал замдиректора СВР.
Летом 2022 года, в преддверии 100-летия отечественной нелегальной разведки, на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево открылся памятник нелегальным разведчикам всех времен, девизом которых являются слова "Без права на славу, во славу державы". В основу скульптуры лег образ Штирлица. На памятнике выбиты слова из звучащей в телесериале "Семнадцать мгновений весны" песни на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева "Мгновения": "Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего".
"На мой взгляд, и памятник Штирлицу, и та мемориальная доска, которую сегодня мы открываем, являются подтверждением того, что творчество Юлиана Семенова остается актуальным и поныне", - подчеркнул Михеев.
"Для каждой нации, для каждой страны есть ключевые типологические культурные фигуры, которые являются для этого народа определяющими", - сказал на церемонии писатель Захар Прилепин. По его словам, созданный Юлианом Семеновым образ Всеволода Владимирова – Максима Исаева - Штирлица "стал важнейшей определяющей фигурой национального сознания".
Семенов обладал удивительными человеческими, мужскими, патриотическими качествами, добавил Прилепин. Требует исследования и творчество Семенова как военного журналиста, посещавшего многие континенты и военные конфликты, добавил Прилепин. "У нас есть не просто свой Хемингуэй, у нас есть свой Юлиан Семенов - фигура в чем-то и более масштабная, более яркая, уж точно более русская", - резюмировал он.
"Надо говорить о том, что литература Семенова – это патриотическая литература, это литература очень высокого класса, это отличный русский язык", - в свою очередь сказал главный редактор газеты "Московская правда", друг и коллега Юлиана Семенова Шод Муладжанов.
По его мнению, надо, чтобы рассказы и романы Семенова "хотя бы на факультативном уровне вошли в школьные и вузовские программы". Молодежь должна знать глубокие, великолепные тексты Семенова, которые сложно экранизировать, но которые надо именно читать, подчеркнул Муладжанов.
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Церемония закончилась исполнением военным оркестром музыки "Песни о далекой родине" Роберта Рождественского и Микаэла Таривердиева, которая венчает сериал "Семнадцать мгновений весны", и которая считается одним из художественных символов нелегальной разведки.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни.
Юлиан Семенов в разные годы удостоился таких наград, как Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1976) — за сериал "Семнадцать мгновений весны", ордена Дружбы народов, ордена Октябрьской революции. Всю свою творческую жизнь Семенов оставался и журналистом – работал корреспондентом газет, в том числе "Правда", "Известия", "Комсомольская правда", "Литературная газета", журналов, а также Агентства печати "Новости". Лауреат премии Комитета государственной безопасности СССР в области литературы и искусства (1978). Лауреат премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства имени Е.М. Примакова (2021, посмертно).
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