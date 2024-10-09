https://ria.ru/20241009/sammit-1977150665.html

"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине

"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине - РИА Новости, 09.10.2024

"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отмену второго саммита по Украине в ноябре желанием Владимира... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:09

2024-10-09T12:09

2024-10-09T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий белик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отмену второго саммита по Украине в ноябре желанием Владимира Зеленского избежать позора. Ранее во вторник советник главы офиса Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. В своем Telegram-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине. "Пока не поздно, Зеленский старается избежать позора, спешно отменяя так называемый ими второй саммит мира, а на практике заведомо неудачную инициативу. Киев не находится в позиции силы, чтобы диктовать свои условия, поэтому остается отменять сомнительный саммит под предлогом подготовки нового", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, амбициозные планы Зеленского, которые он намеревался воплотить к ноябрю, разбились о реальность происходящего. "Козырять ему нечем, поэтому, поджав хвост, он вынужден отказаться от этого мероприятия. И первый саммит прошел провально, и даже бесконечно любящий пиар киевский режим понял, что второй саммит окажется в разы хуже первого. Успехов на фронтах нет, своим так называемым "партнерам" сказать нечего, изменить ситуацию в свою пользу на линии боевого соприкосновения не получилось, надавить на Россию тем более не вышло", - сказал депутат. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик