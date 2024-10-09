Рейтинг@Mail.ru
"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sammit-1977150665.html
"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине
"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине - РИА Новости, 09.10.2024
"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отмену второго саммита по Украине в ноябре желанием Владимира... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:09
2024-10-09T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий белик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отмену второго саммита по Украине в ноябре желанием Владимира Зеленского избежать позора. Ранее во вторник советник главы офиса Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. В своем Telegram-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине. "Пока не поздно, Зеленский старается избежать позора, спешно отменяя так называемый ими второй саммит мира, а на практике заведомо неудачную инициативу. Киев не находится в позиции силы, чтобы диктовать свои условия, поэтому остается отменять сомнительный саммит под предлогом подготовки нового", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, амбициозные планы Зеленского, которые он намеревался воплотить к ноябрю, разбились о реальность происходящего. "Козырять ему нечем, поэтому, поджав хвост, он вынужден отказаться от этого мероприятия. И первый саммит прошел провально, и даже бесконечно любящий пиар киевский режим понял, что второй саммит окажется в разы хуже первого. Успехов на фронтах нет, своим так называемым "партнерам" сказать нечего, изменить ситуацию в свою пользу на линии боевого соприкосновения не получилось, надавить на Россию тем более не вышло", - сказал депутат. Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20241009/rossiya-1977033420.html
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_376cf0b143a6574488a25c2b70ba5788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий белик
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик
"Пока не поздно". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине

Белик: Зеленский хочет избежать позора, отменяя второй саммит по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал отмену второго саммита по Украине в ноябре желанием Владимира Зеленского избежать позора.
Ранее во вторник советник главы офиса Зеленского Дарья Заривная заявила, что второй саммит по Украине в ноябре не состоится. В своем Telegram-канале она уточнила, что в октябре пройдет ряд тематических конференций по так называемой "формуле мира" Зеленского. После их завершения будет решаться, когда состоится второй саммит по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война
Вчера, 08:00
"Пока не поздно, Зеленский старается избежать позора, спешно отменяя так называемый ими второй саммит мира, а на практике заведомо неудачную инициативу. Киев не находится в позиции силы, чтобы диктовать свои условия, поэтому остается отменять сомнительный саммит под предлогом подготовки нового", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, амбициозные планы Зеленского, которые он намеревался воплотить к ноябрю, разбились о реальность происходящего.
"Козырять ему нечем, поэтому, поджав хвост, он вынужден отказаться от этого мероприятия. И первый саммит прошел провально, и даже бесконечно любящий пиар киевский режим понял, что второй саммит окажется в разы хуже первого. Успехов на фронтах нет, своим так называемым "партнерам" сказать нечего, изменить ситуацию в свою пользу на линии боевого соприкосновения не получилось, надавить на Россию тем более не вышло", - сказал депутат.
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Россия победит, но война продолжится
22 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Белик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала