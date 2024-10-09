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Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани
Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 09.10.2024
Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани
Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин в пресс-центре "Россия... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:21
2024-10-09T11:21
2024-10-09T11:53
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин в пресс-центре "Россия сегодня"."Туда приглашены много стран, туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани", — сказал он.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, центральным из которых станет саммит c участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, свое участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 стран.
https://ria.ru/20241003/briks-1976182288.html
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Россия, Казань, БРИКС, ООН, Сергей Вершинин, Антониу Гутерреш, В мире
Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани
Вершинин: Россия пригласила генсека ООН Гутерреша на саммит БРИКС в Казани