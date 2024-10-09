https://ria.ru/20241009/sammit-1977134347.html

Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани

Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 09.10.2024

Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани

Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин в пресс-центре "Россия... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:21

2024-10-09T11:21

2024-10-09T11:53

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин в пресс-центре "Россия сегодня"."Туда приглашены много стран, туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани", — сказал он.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, центральным из которых станет саммит c участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, свое участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 стран.

https://ria.ru/20241003/briks-1976182288.html

https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html

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россия, казань, брикс, оон, сергей вершинин, антониу гутерреш, в мире