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Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 09.10.2024
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11:21 09.10.2024 (обновлено: 11:53 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/sammit-1977134347.html
Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани
Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 09.10.2024
Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани
Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин в пресс-центре "Россия... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:21
2024-10-09T11:53
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брикс
оон
сергей вершинин
антониу гутерреш
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин в пресс-центре "Россия сегодня"."Туда приглашены много стран, туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани", — сказал он.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, центральным из которых станет саммит c участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, свое участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 стран.
https://ria.ru/20241003/briks-1976182288.html
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россия, казань, брикс, оон, сергей вершинин, антониу гутерреш, в мире
Россия, Казань, БРИКС, ООН, Сергей Вершинин, Антониу Гутерреш, В мире
Россия пригласила генсека ООН на саммит БРИКС в Казани

Вершинин: Россия пригласила генсека ООН Гутерреша на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия пригласила генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин в пресс-центре "Россия сегодня".
"Туда приглашены много стран, туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани", — сказал он.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Россия сделает все для успешного проведения саммита БРИКС, заявил Рябков
3 октября, 15:18

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Первоначально в него входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала этого года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий, центральным из которых станет саммит c участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, свое участие в саммите уже подтвердили лидеры более 30 стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Это поменяет все: часть НАТО присоединится к России
25 сентября, 08:00
 
РоссияКазаньБРИКСООНСергей ВершининАнтониу ГутеррешВ мире
 
 
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