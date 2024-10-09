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В США раскрыли, кто блокирует разрешение кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024
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06:47 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/saks-1977086510.html
В США раскрыли, кто блокирует разрешение кризиса на Ближнем Востоке
В США раскрыли, кто блокирует разрешение кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.10.2024
В США раскрыли, кто блокирует разрешение кризиса на Ближнем Востоке
Способ разрешения кризиса на Ближнем Востоке является очевидным, однако его продолжает блокировать мощное израильское лобби в США, заявил РИА Новости известный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T06:47
2024-10-09T06:47
в мире
израиль
ближний восток
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Способ разрешения кризиса на Ближнем Востоке является очевидным, однако его продолжает блокировать мощное израильское лобби в США, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Это решение является довольно очевидным, однако политическая воля до настоящего момента блокируется мощным израильским лобби", - сказал он агентству. По мнению Сакса, мир на Ближнем Востоке будет возможен, если США прекратят блокировать членство Палестины в ООН и начнут работать с другими постоянными членами Совбеза, включая Россию, над реализацией двугосударственного решения палестинско-израильского конфликта. Он также допустил возможность введения миротворческой миссии ООН и других действий, направленных на обеспечение безопасности Израиля и Палестины. Год назад Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь по военным, и гражданским, а также захватили более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241006/neft-1976544126.html
https://ria.ru/20241009/saks-1977080331.html
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в мире, израиль, ближний восток, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США раскрыли, кто блокирует разрешение кризиса на Ближнем Востоке

Сакс: израильское лобби в США блокирует разрешение кризиса на Ближнем Востоке

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Способ разрешения кризиса на Ближнем Востоке является очевидным, однако его продолжает блокировать мощное израильское лобби в США, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Это решение является довольно очевидным, однако политическая воля до настоящего момента блокируется мощным израильским лобби", - сказал он агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
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По мнению Сакса, мир на Ближнем Востоке будет возможен, если США прекратят блокировать членство Палестины в ООН и начнут работать с другими постоянными членами Совбеза, включая Россию, над реализацией двугосударственного решения палестинско-израильского конфликта.
Он также допустил возможность введения миротворческой миссии ООН и других действий, направленных на обеспечение безопасности Израиля и Палестины.
Год назад Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь по военным, и гражданским, а также захватили более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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