https://ria.ru/20241009/saks-1977080331.html
Байден потерял контроль над США, заявил Сакс
Байден потерял контроль над США, заявил Сакс - РИА Новости, 09.10.2024
Байден потерял контроль над США, заявил Сакс
Президент США Джо Байден потерял полный контроль над управлением государством из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также так называемого статуса... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T03:21
2024-10-09T03:21
2024-10-09T03:21
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял полный контроль над управлением государством из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также так называемого статуса "хромой утки" перед выборами нового главы государства, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки", - сказал он агентству. По словам эксперта, в результате США оказались в состоянии "опасного перерыва" в управлении страной и этим пытаются воспользоваться те, кого в Вашингтоне считают союзниками. В частности он указал на Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также привел в пример Великобританию, Польшу и страны Прибалтики, которые склоняют Штаты к безрассудным действиям, угрожающим третьей мировой войной. Как пояснил Сакс, США поддерживают действия Израиля на Ближнем Востоке и продолжают проводить политику на Украине, которая истощает страну и одновременно грозит спровоцировать еще большую эскалацию. Он отметил, что считает маловероятным способность Байдена вернуть США в "хорошее направление" за оставшееся время его истекающих полномочий. По мнению экономиста, нет также никаких гарантий улучшения ситуации с приходом новой президентской администрации. "Я надеюсь на разумность следующего правительства, поскольку нам требуется полностью новая внешняя политика, основанная на переговорах, взаимном уважении с другими великими державами и мире. Не похоже, чтобы в верхах США сейчас было много здравомыслящих", - добавил профессор. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - бывший американский лидер Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, владимир зеленский, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху
Байден потерял контроль над США, заявил Сакс
Экономист Сакс: Байден больше не контролирует США из-за ментального угасания
ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял полный контроль над управлением государством из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также так называемого статуса "хромой утки" перед выборами нового главы государства, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки", - сказал он агентству.
По словам эксперта, в результате США оказались в состоянии "опасного перерыва" в управлении страной и этим пытаются воспользоваться те, кого в Вашингтоне считают союзниками.
В частности он указал на Владимира Зеленского
и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
, а также привел в пример Великобританию, Польшу и страны Прибалтики, которые склоняют Штаты к безрассудным действиям, угрожающим третьей мировой войной.
Как пояснил Сакс, США поддерживают действия Израиля на Ближнем Востоке
и продолжают проводить политику на Украине
, которая истощает страну и одновременно грозит спровоцировать еще большую эскалацию.
Он отметил, что считает маловероятным способность Байдена вернуть США в "хорошее направление" за оставшееся время его истекающих полномочий. По мнению экономиста, нет также никаких гарантий улучшения ситуации с приходом новой президентской администрации.
"Я надеюсь на разумность следующего правительства, поскольку нам требуется полностью новая внешняя политика, основанная на переговорах, взаимном уважении с другими великими державами и мире. Не похоже, чтобы в верхах США сейчас было много здравомыслящих", - добавил профессор.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, а Республиканскую - бывший американский лидер Дональд Трамп
.