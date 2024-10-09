https://ria.ru/20241009/saks-1977080331.html

Байден потерял контроль над США, заявил Сакс

Байден потерял контроль над США, заявил Сакс - РИА Новости, 09.10.2024

Байден потерял контроль над США, заявил Сакс

Президент США Джо Байден потерял полный контроль над управлением государством из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также так называемого статуса... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T03:21

2024-10-09T03:21

2024-10-09T03:21

в мире

сша

израиль

джо байден

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден потерял полный контроль над управлением государством из-за своего ухудшающегося ментального здоровья, а также так называемого статуса "хромой утки" перед выборами нового главы государства, заявил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки", - сказал он агентству. По словам эксперта, в результате США оказались в состоянии "опасного перерыва" в управлении страной и этим пытаются воспользоваться те, кого в Вашингтоне считают союзниками. В частности он указал на Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также привел в пример Великобританию, Польшу и страны Прибалтики, которые склоняют Штаты к безрассудным действиям, угрожающим третьей мировой войной. Как пояснил Сакс, США поддерживают действия Израиля на Ближнем Востоке и продолжают проводить политику на Украине, которая истощает страну и одновременно грозит спровоцировать еще большую эскалацию. Он отметил, что считает маловероятным способность Байдена вернуть США в "хорошее направление" за оставшееся время его истекающих полномочий. По мнению экономиста, нет также никаких гарантий улучшения ситуации с приходом новой президентской администрации. "Я надеюсь на разумность следующего правительства, поскольку нам требуется полностью новая внешняя политика, основанная на переговорах, взаимном уважении с другими великими державами и мире. Не похоже, чтобы в верхах США сейчас было много здравомыслящих", - добавил профессор. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

https://ria.ru/20241008/bayden-1977015462.html

https://ria.ru/20241008/kharris-1976876952.html

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в мире, сша, израиль, джо байден, владимир зеленский, биньямин нетаньяху