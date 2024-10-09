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Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу
Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу - РИА Новости, 09.10.2024
Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу
Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу с 14 октября, это ответ Москвы на недружественные действия Бухареста, заявила... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:31
2024-10-09T15:31
2024-10-09T15:46
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу с 14 октября, это ответ Москвы на недружественные действия Бухареста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность с 14 октября. Функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству этой страны в Москве. Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать двустороннее межправительственное соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения. Это решение было принято в декабре 2023 года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240904/genkonsulstvo-1970538909.html
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румыния, ростов-на-дону, москва, мария захарова
Румыния, Ростов-на-Дону, Москва, Мария Захарова
Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу
Захарова: генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит работу с 14 октября