https://ria.ru/20241009/rumyniya-1977227138.html

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу - РИА Новости, 09.10.2024

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу с 14 октября, это ответ Москвы на недружественные действия Бухареста, заявила... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:31

2024-10-09T15:31

2024-10-09T15:46

румыния

ростов-на-дону

москва

мария захарова

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу с 14 октября, это ответ Москвы на недружественные действия Бухареста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность с 14 октября. Функции оказания консульских услуг по соответствующему округу переданы посольству этой страны в Москве. Данный шаг обусловлен решением российской стороны: денонсировать двустороннее межправительственное соглашение о открытии упомянутого консульского учреждения. Это решение было принято в декабре 2023 года в качестве ответной меры на недружественные действия властей Румынии", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240904/genkonsulstvo-1970538909.html

румыния

ростов-на-дону

москва

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румыния, ростов-на-дону, москва, мария захарова