https://ria.ru/20241009/rostekh-1977079115.html
В "Ростехе" назвали ОС, на которых выйдет приложение "Онлайн-доска"
В "Ростехе" назвали ОС, на которых выйдет приложение "Онлайн-доска" - РИА Новости, 09.10.2024
В "Ростехе" назвали ОС, на которых выйдет приложение "Онлайн-доска"
"Ростех" рассматривает возможность запуска мобильного приложения "Онлайн-доска" на устройствах с операционной системой "Аврора", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:32
2024-10-09T02:32
2024-10-09T02:32
технологии
ростех
"аврора"
россия
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает возможность запуска мобильного приложения "Онлайн-доска" на устройствах с операционной системой "Аврора", рассказали РИА Новости в госкорпорации. "Да, рассматриваем, как и на других платформах", - ответили в компании на вопрос о планах запуска мобильного приложения для устройств с ОС "Аврора". При этом в "Ростехе" добавили, что приложение "Онлайн-доска" будет доступно и на известных операционных системах Android и iOS. Ранее "Ростех" сообщил, что компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию) разработала веб-приложение для командной работы "Онлайн-доска", которое является российским аналогом Miro. Отечественный сервис является виртуальным визуальным пространством по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем. Действия пользователей отображаются на платформе в реальном времени, таким образом можно работать в команде при решении сложных задач удаленно. В веб-приложении можно создавать фигуры и текст, хранить файлы разных форматов и даже проводить презентации.
https://ria.ru/20240828/t-bank-1968899136.html
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технологии, ростех, "аврора", россия
Технологии, Ростех, "Аврора", Россия
В "Ростехе" назвали ОС, на которых выйдет приложение "Онлайн-доска"
"Ростех": "Онлайн-доска" будет доступна на Android и iOS, возможна ОС "Аврора"
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает возможность запуска мобильного приложения "Онлайн-доска" на устройствах с операционной системой "Аврора", рассказали РИА Новости в госкорпорации.
"Да, рассматриваем, как и на других платформах", - ответили в компании на вопрос о планах запуска мобильного приложения для устройств с ОС "Аврора".
При этом в "Ростехе" добавили, что приложение "Онлайн-доска" будет доступно и на известных операционных системах Android и iOS.
Ранее "Ростех" сообщил, что компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию) разработала веб-приложение для командной работы "Онлайн-доска", которое является российским аналогом Miro.
Отечественный сервис является виртуальным визуальным пространством по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем. Действия пользователей отображаются на платформе в реальном времени, таким образом можно работать в команде при решении сложных задач удаленно. В веб-приложении можно создавать фигуры и текст, хранить файлы разных форматов и даже проводить презентации.