https://ria.ru/20241009/rostekh-1977079115.html

В "Ростехе" назвали ОС, на которых выйдет приложение "Онлайн-доска"

В "Ростехе" назвали ОС, на которых выйдет приложение "Онлайн-доска" - РИА Новости, 09.10.2024

В "Ростехе" назвали ОС, на которых выйдет приложение "Онлайн-доска"

"Ростех" рассматривает возможность запуска мобильного приложения "Онлайн-доска" на устройствах с операционной системой "Аврора", рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:32

2024-10-09T02:32

2024-10-09T02:32

технологии

ростех

"аврора"

россия

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. "Ростех" рассматривает возможность запуска мобильного приложения "Онлайн-доска" на устройствах с операционной системой "Аврора", рассказали РИА Новости в госкорпорации. "Да, рассматриваем, как и на других платформах", - ответили в компании на вопрос о планах запуска мобильного приложения для устройств с ОС "Аврора". При этом в "Ростехе" добавили, что приложение "Онлайн-доска" будет доступно и на известных операционных системах Android и iOS. Ранее "Ростех" сообщил, что компания "РТ-Техприемка" (входит в госкорпорацию) разработала веб-приложение для командной работы "Онлайн-доска", которое является российским аналогом Miro. Отечественный сервис является виртуальным визуальным пространством по разработке проектов, стратегий, планирования рабочей недели и визуализации схем. Действия пользователей отображаются на платформе в реальном времени, таким образом можно работать в команде при решении сложных задач удаленно. В веб-приложении можно создавать фигуры и текст, хранить файлы разных форматов и даже проводить презентации.

https://ria.ru/20240828/t-bank-1968899136.html

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технологии, ростех, "аврора", россия