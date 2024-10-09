https://ria.ru/20241009/rossiya-1977296154.html

Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Украиной химоружия

Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Украиной химоружия - РИА Новости, 09.10.2024

Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Украиной химоружия

Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия, заявил постоянный представитель при РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:17

2024-10-09T21:17

2024-10-09T23:10

специальная военная операция на украине

россия

украина

нидерланды

владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

в мире

киев

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ГААГА, 9 окт — РИА Новости. Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия, заявил постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин."Российская сторона тщательно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия. <...> Накануне передали результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России и в строгом соответствии с требованиями ОЗХО расследования в Техсекретариат для распространения среди государств-участников", — сообщил дипломат.Посол обратился к Техсекретариату и странам — участницам организации с призывом максимально серьезно отнестись к предоставленной информации.По словам Тарабрина, Россия регулярно информирует ОЗХО о применении киевским режимом химического оружия.Серьезную озабоченность также вызывают поступающие данные о подготовке Украиной масштабных провокаций с применением токсичных химикатов, добавил он.В понедельник начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что, по информации Минобороны, Украина готовит провокацию для обвинения России в применении отравляющих веществ в зоне СВО. При этом сам киевский режим за время спецоперации более 400 раз использовал такие химические средства, как хлорпикрин, "Би-Зет", синильная кислота и хлорциан.К готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. Еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах, добавил генерал.

https://ria.ru/20241007/mid-1976837726.html

https://ria.ru/20241007/khimoruzhie-1976833706.html

https://ria.ru/20241007/ozkho-1976697394.html

россия

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нидерланды

киев

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россия, украина, нидерланды, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, в мире, киев, игорь кириллов, войска рхбз