Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Украиной химоружия
Постпред России: ОЗХО должны серьезно отнестись к результатам расследования
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 9 окт — РИА Новости. Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия, заявил постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
"Российская сторона тщательно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия. <...> Накануне передали результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России и в строгом соответствии с требованиями ОЗХО расследования в Техсекретариат для распространения среди государств-участников", — сообщил дипломат.
С 8 по 11 октября в Гааге проходит 107-я сессия исполнительного совета ОЗХО.
Посол обратился к Техсекретариату и странам — участницам организации с призывом максимально серьезно отнестись к предоставленной информации.
По словам Тарабрина, Россия регулярно информирует ОЗХО о применении киевским режимом химического оружия.
Серьезную озабоченность также вызывают поступающие данные о подготовке Украиной масштабных провокаций с применением токсичных химикатов, добавил он.
В понедельник начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что, по информации Минобороны, Украина готовит провокацию для обвинения России в применении отравляющих веществ в зоне СВО. При этом сам киевский режим за время спецоперации более 400 раз использовал такие химические средства, как хлорпикрин, "Би-Зет", синильная кислота и хлорциан.
К готовящейся провокации причастны США — об этом свидетельствует заявление их представителя в ОЗХО Николь Шампейн. Еще одно свидетельство — поставки на Украину средств индивидуальной защиты в чрезмерных объемах, добавил генерал.
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