https://ria.ru/20241009/rossija-1977234498.html

Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак

Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак - РИА Новости, 09.10.2024

Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак

Своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:04

2024-10-09T16:04

2024-10-09T16:04

экономика

россия

азербайджан

украина

александр новак

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, готова ли Россия к своповым поставкам газа с Азербайджаном для продолжения транзита газа через Украину, Новак сказал: "Это не обсуждается. Во-первых, таких предложений нет, во-вторых, я не думаю, что газотранспортная инфраструктура для этого создана".

https://ria.ru/20240926/rossija-1974941534.html

россия

азербайджан

украина

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2024

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экономика, россия, азербайджан, украина, александр новак