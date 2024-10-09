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Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак - РИА Новости, 09.10.2024
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16:04 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/rossija-1977234498.html
Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак
Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак - РИА Новости, 09.10.2024
Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак
Своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:04
2024-10-09T16:04
экономика
россия
азербайджан
украина
александр новак
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Отвечая на вопрос, готова ли Россия к своповым поставкам газа с Азербайджаном для продолжения транзита газа через Украину, Новак сказал: "Это не обсуждается. Во-первых, таких предложений нет, во-вторых, я не думаю, что газотранспортная инфраструктура для этого создана".
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экономика, россия, азербайджан, украина, александр новак
Экономика, Россия, Азербайджан, Украина, Александр Новак
Своповые операции России с Азербайджаном не обсуждаются, заявил Новак

Новак: своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа не обсуждаются

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Своповые операции России с Азербайджаном для поставок газа в Европу через Украину не обсуждаются, таких предложений нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия к своповым поставкам газа с Азербайджаном для продолжения транзита газа через Украину, Новак сказал: "Это не обсуждается. Во-первых, таких предложений нет, во-вторых, я не думаю, что газотранспортная инфраструктура для этого создана".
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Новак рассказал о перенаправлении поставок газа с Европы на другие рынки
26 сентября, 19:55
 
ЭкономикаРоссияАзербайджанУкраинаАлександр Новак
 
 
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