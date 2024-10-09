https://ria.ru/20241009/rezina-1977263711.html
Россиянам рассказали, когда пора переходить на зимнюю резину
Россиянам рассказали, когда пора переходить на зимнюю резину - РИА Новости, 09.10.2024
Россиянам рассказали, когда пора переходить на зимнюю резину
Эксперты рекомендуют автовладельцам переходить на зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и начале постоянных... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:57
2024-10-09T17:57
2024-10-09T17:57
авто
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
общество
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Эксперты рекомендуют автовладельцам переходить на зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и начале постоянных заморозков, сообщает Минтранс РФ. "Когда менять резину на зимнюю? Разбираемся вместе с коллегами из Росавтодора и ГК "Автодор"… Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки. На Урале это обычно происходит в октябре, а в центральной России - ближе к ноябрю", - говорится в сообщении министерства в среду и приводится несколько карточек с рекомендациями. Росавтодор и "Автодор" подведомственны Минтрансу РФ. По закону, пишет министерство, зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря. Техрегламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль. Законодательство обязывает автовладельцев применять зимние шины, которые могут быть как шипованными, так и нешипованными, но обязательно с маркировкой "M+S", "M&S" или "M S". "Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Менять резину необходимо своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно", - резюмирует Минтранс.
https://ria.ru/20231015/shiny-1902693326.html
https://ria.ru/20231201/shiny-1913047963.html
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авто, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), общество
Авто, Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Общество
Россиянам рассказали, когда пора переходить на зимнюю резину
Минтранс: переходить на зимнюю резину следует при температуре до +5-7 градусов
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.
Эксперты рекомендуют автовладельцам переходить на зимнюю резину при понижении среднесуточной температуры до плюс 5-7 градусов по Цельсию и начале постоянных заморозков, сообщает Минтранс РФ
.
"Когда менять резину на зимнюю? Разбираемся вместе с коллегами из Росавтодора и ГК "Автодор"… Эксперты рекомендуют менять резину, когда среднесуточная температура достигает +5-7 °С и случаются постоянные заморозки. На Урале это обычно происходит в октябре, а в центральной России - ближе к ноябрю", - говорится в сообщении министерства в среду и приводится несколько карточек с рекомендациями. Росавтодор и "Автодор" подведомственны Минтрансу РФ.
По закону, пишет министерство, зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы, 1 декабря. Техрегламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль.
Законодательство обязывает автовладельцев применять зимние шины, которые могут быть как шипованными, так и нешипованными, но обязательно с маркировкой "M+S", "M&S" или "M S".
"Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Менять резину необходимо своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно", - резюмирует Минтранс.