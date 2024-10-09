https://ria.ru/20241009/rets-1977203762.html

РЭЦ объявил конкурс на лучшее управление демонстрационными павильонами

РЭЦ объявил конкурс на лучшее управление демонстрационными павильонами - РИА Новости, 09.10.2024

РЭЦ объявил конкурс на лучшее управление демонстрационными павильонами

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявил о проведении первого конкурса "Лучший оператор постоянно действующих демонстрационно-дегустационных... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:33

2024-10-09T14:33

2024-10-09T14:46

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) объявил о проведении первого конкурса "Лучший оператор постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов продукции агропромышленного комплекса (АПК) в иностранных государствах" по итогам 2023 года, сообщает центр.Заседание Конкурсной комиссии состоялось 9 октября в офисе Группы РЭЦ."Конкурс направлен на поддержку российских экспортеров и повышение качества управления павильонами, где представлена продукция отечественных производителей. Победитель будет объявлен в ходе сессии "Российские павильоны за рубежом. Продвижение экспорта продукции АПК" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоится 14 октября", - говорится в сообщении.Основная задача павильонов - создать условия для эффективной бизнес-коммуникации с потенциальными потребителями, обеспечить маркетинговое продвижение продукции, опираясь на созданную инфраструктуру присутствия российских производителей за рубежом, и наращивание продаж продукции российских экспортеров.Как отмечают организаторы, цель проведения конкурса заключается в увеличении поддержки российских экспортеров и реализации их продукции через сеть павильонов. Важными задачами являются создание здоровой конкурентной среды, выявление и распространение положительного опыта, а также повышение профессионального уровня операторов.Участники конкурса смогут продемонстрировать свои достижения в организации работы павильонов, которые играют ключевую роль в продвижении российских товаров АПК на международных рынках. Напомним, что подать заявку на участие в программе, которая позволяет продвигать российскую продукцию за рубежом, можно через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".Во время конкурса будет проводиться комплексная оценка работы операторов павильонов. В первую очередь, внимание будет уделено объему и количеству заключенных контактов, что позволит определить эффективность их работы в привлечении покупателей и партнеров. Также важным критерием станет уровень клиентского сопровождения, включая качество консультаций и скорость реакции на запросы. Особое значение будет иметь инициативность операторов в внедрении новых подходов к продвижению российской продукции, включая использование современных маркетинговых стратегий и цифровых платформ."Данный конкурс - это не только возможность выявить лучших операторов, но и платформа для обмена опытом и внедрения лучших практик в области продвижения российской продукции на международных рынках", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Размещение продукции в павильонах предоставляет компаниям уникальную возможность представить свои товары потенциальным покупателям за границей, наладить B2B-контакты и повысить узнаваемость бренда среди иностранных потребителей. Доступные инструменты включают размещение товаров в павильонах, продвижение в интернете и социальных сетях, а также организацию промо-акций в популярных супермаркетах.Программа создания постоянно действующих павильонов была инициирована РЭЦ и Министерством сельского хозяйства России в 2017 году и на сегодняшний день включает шесть павильонов, расположенных в ключевых для отечественных экспортеров городах: Шанхай (Китай), Ханой (Вьетнам), Дубай (ОАЭ), Каир (Египет), Стамбул (Турция) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия), открытый в 2023 году."Программа демонстрирует свою эффективность и показывает, что российский экспортный центр и Министерство сельского хозяйства России эффективно работают над продвижением отечественного агропрома на международном рынке. В 2023 году объем контрактов увеличился в пять раз по сравнению с 2021 годом, а объем фактических продаж вырос в 60 раз. Количество резидентов и ассортимент товаров в павильонах также растет, что подтверждает высокий спрос на качественную российскую продукцию", - уточнил Солодов.Под брендами Made in Russia и Good Food Russia представлено 2,8 тысячи наименований товаров от более чем 130 компаний, включая крупы, муку, макаронные изделия, замороженные овощи, фрукты и ягодное пюре, кондитерские изделия, натуральные добавки и БАДы, пряности, специи, напитки и различные приправы.

https://ria.ru/20241005/kubok-1976538142.html

https://ria.ru/20241003/rets-1976230840.html

https://ria.ru/20241009/rets-1977132907.html

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экономика, россия, мир, выставки, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)