https://ria.ru/20241009/rerikh-1976924471.html

Биография Николая Рериха

Биография Николая Рериха - РИА Новости, 09.10.2024

Биография Николая Рериха

Художник, философ, археолог и путешественник Николай Константинович Рерих родился 9 октября (27 сентября по старому стилю) 1874 года в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T01:05

2024-10-09T01:05

2024-10-09T01:05

справки

николай рерих

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976896765_0:813:2047:1964_1920x0_80_0_0_095d735137e6a16992e23f731170d820.jpg

Художник, философ, археолог и путешественник Николай Константинович Рерих родился 9 октября (27 сентября по старому стилю) 1874 года в Санкт-Петербурге.Его отец был известным нотариусом и общественным деятелем, мать происходила из купеческой семьи.Фамилия Рерихов принадлежит к датско-норвежский роду, обосновавшемуся в России в XVIII веке. По другим данным – к прибалтийским немцам. С детства Николай читал книги по истории, проводил раскопки в окрестностях имения своей семьи, делал зарисовки древних курганов, записывал народные легенды, былины.В 1891 году друг семьи скульптор Михаил Микешин обратил внимание на его художественные способности и стал первым учителем будущего художника.В 1893 году Николай Рерих окончил частную гимназию Карла фон Мая. В 1897 году – Академию художеств, где учился в классе знаменитого пейзажиста Архипа Куинджи. Дипломную работу Рериха "Гонец. Восстал род на род" прямо с выставки приобрел известный меценат Павел Третьяков.В 1898 года Рерих окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. В 1900-1901 годах он продолжил обучение в Париже (Франция) у художника Фернана Кормона.В Париже были написаны картины "Красные паруса", "Поход Владимира на Корсунь", "Идолы", историческое полотно "Заморские гости" (1901), которое на выставке в Академии художеств в 1902 году было приобретено Николаем II для Царскосельского дворца. Уже в студенческие годы Николай Рерих стал членом Русского археологического общества, участвовал в раскопках курганов в Санкт-Петербургской, Новгородской и Тверской губерниях. В 1902 году в одном из курганов на озере Пирос он раскопал сотни янтарных украшений периода неолита, а через три года выступил с этими материалами на археологическом съезде во Франции, произведя фурор.В период 1900-1910 годов Рерих вел активную общественную работу. После учебы он поступил на службу помощником главного редактора журнала "Искусство и художественная промышленность". В 1901 году получил место секретаря императорского общества поощрения художеств, а в 1906 году стал директором ее рисовальной школы. С 1903 по 1910 год он был членом "Союза русских художников". В 1909 году он стал членом Российской академии художеств и членом Реймской академии во Франции. годы был председателем российского художественного объединения "Мир искусства".Однако главным делом жизни Рериха была живопись.В период 1900-1910 годов была создана серия полотен "Древняя Русь", куда вошли работы "Заморские гости. Эскиз" (1900), "Идолы" (1901), "Город строят" (1902), "Славяне на Днепре" (1905), "Заклятие земное" (1907), "Садко" (1910), Илья Муромец (1910) и др. С 1902 года работы художника неизменно участвовали в основных выставках России и Европы. В 1903 году он написал маслом около 70 этюдов, которые комитет Императорского Общества поощрения художеств выставил на своей постоянной выставке в 1904 году. В том же году 70 этюдов из архитектурной серии Рериха представили на Художественной выставке Всемирной ярмарки в Сент-Луисе (США), где они завоевали серебряную медаль.В 1903-1904 годах году художник отправился в большое путешествие по России. Он посетил более 40 городов, известных памятниками старины. В поездке родилась серия полотен – "Начало Руси, славяне", свыше 90 картин, посвященных истории Руси, а по эскизам Рериха были созданы мозаики и росписи церкви Покрова Пресвятой Богородицы в имении Пархомовка Киевской губернии, храма во имя святых апостолов Петра и Павла на Шлиссельбургских пороховых заводах в Санкт-Петербурге, Троицкого собора Свято-Успенской Почаевской лавры и иконостас для церкви Казанской иконы Богоматери в Перми. В 1905 году была создана картина "Сокровище ангелов". Она принесла ему международную славу, экспонировалась на выставках 1906-1914 годов в Вене, Париже, Лондоне, Мальмё. В 1920-е годы художник привез ее в США, где ее показывали во многих городах в составе передвижной выставки художника.Театрально-декорационное искусство – важная составляющая творческого наследия Рериха. Рерихом было сделано не менее 500 театральных эскизов: декораций, костюмов, занавесов, бутафории. Среди самых известных спектаклей с оформлением Рериха – оперы "Снегурочка", "Князь Игорь", "Псковитянка", "Тристан и Изольда", драмы "Три волхва", "Принцесса Мален", "Пер Гюнт".Рерих выступал и как мастер книжно-журнальной графики. Для журнала "Весы" Рерих выполнил рисунок "Царь" (1905). Создал иллюстрации к произведениям бельгийского писателя Мориса Метерлинка "Принцесса Мален", "Сестра Беатриса", "Пелеас и Мелисанда", "Монна Ванна", "Слепые" (1905).В 1916 году из-за тяжелой болезни Николай Рерих вместе с семьей переехал в Финляндию. После революции 1917 года она закрыла границу с Россией, и Рерихи оказались отрезаны от родины. В 1919 году они переехали в Лондон, где стали членами оккультного Теософского общества.В 1920 году по приглашению директора Чикагского института искусств Рерихи поселились в США. Помимо трехлетнего турне с более чем 400 картинами по 30 городам США, Рерих создавал эскизы костюмов и декораций для Чикагской оперы, читал лекции о русском искусстве, этическом и эстетическом воспитании. В эти годы он написал картины "Новая Мексика", "Сюита океана", "Мечты мудрости" и серию картин "Санкта" (1922) о жизни русских святых и подвижников. В произведениях Рериха середины 1920-х годов преобладает религиозная символика Азии, что связано с влиянием буддизма, изучением искусства Индии, Китая, Тибета, Монголии. В Хотане (Китай) Рерих создал семь полотен из серии "Майтрейя" и передал ее в дар правительству СССР в Москве в 1926 году.В 1920-1930-е годы была написана серия картин "Гималаи", посвященная горам Индии, в 1924 году – серия "Сикким", а в 1925 году – серия их восьми картин "Святыни и твердыни". В 1920-1930-е годы также был создан ряд организаций и музеев, которые популяризировали творчество художника: в Нью-Йорке, Париже, Риге, Монтевидео, Аллахабаде (ныне – Праяградж, Индия) и др. В 1921 году в Нью-Йорке художник основал Институт объединенных искусств (в 1949 году он возродился как как Музей Николая Рериха и работает по настоящее время) Затем появился международный художественный центр Corona Mundi ("Венец мира") и др.В 1923 году Рерих отправился в Париж, а затем в Индию, где в 1924-1928 годах осуществил экспедицию по труднодоступному маршруту Индия - Китай - Алтай - Монголия -Тибет - Индия. В ходе нее были собраны коллекции минералов и растений, впервые на картах отмечены и уточнены десятки горных вершин и перевалов, зарегистрированы неизвестные археологические памятники, найдены древние манускрипты. Результатом экспедиции стали более 500 картин, этюдов и рисунков. В частности, была написана серия картин "Знамена Востока" из 19 полотен. Центральным из них стала картина "Матерь Мира". В 1928 году в Индии Рерих основал высокогорный Институт научных исследований "Урусвати" ("Свет утренней зари"). В рамках его работы в 1930-е годы Рерихи провели ряд экспедиций. Самая значительная из них – Маньчжурская экспедиция 1934-1935 годов, ее целью был сбор семян засухоустойчивых растений для их культивации в США.Богато и литературное наследие Рериха.Еще при его жизни в печать вышли 10 томов очерков, статей, выступлений и писем. Он был одним из редакторов масштабного труда "История русского искусства", соавтором книги "Русская икона".В 1916-1919 годы Рерих написал сборник из 64-х стихотворений белым стихом, они были опубликованы в Берлине на русском языке под названием "Цветы Мории", а затем на английском под названием "Пламя в чаше". Подробности экспедиции 1924-1928 годов отражены в книгах Рериха "Сердце Азии", "Алтай - Гималаи", "Шамбала Сияющая" (две последние изданы на английском языке), в трудах его сына Юрия "Звериный стиль у кочевников северного Тибета" и "По тропам Центральной Азии", в многочисленных научных статьях.В 1929 году Рерих опубликовал на разных языках проект договора о защите культурных ценностей. Он получил всемирную известность и стал первым международным актом, специально посвященным охране культурных ценностей. 15 апреля 1935 года в Вашингтоне более 20 стран подписали договор "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников" - Пакт Рериха. В честь подписания 15 апреля отмечается Международный день культуры. На основе Пакта в 1954 году была принята Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.С конца 1935 года Рерих постоянно жил в Индии. Этот период – один из самых плодотворных в его творчестве. За 12 лет он написал более тысячи картин. Здесь были созданы "Кашмир" (1936), "Чахар" (1937). "Снежная дева" (1937-1938),"Архат" (1935-1936), "Наран-Обо. Монголия" (1935), "Вечер" (1937), "Эверест с севера" (1940), "Тибет" (1943), "Баралача" (1944), "Тибетский стан" (1944), "Кулута" (1945) и многие другие работы. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Рерих писал газетные статьи, выступал по радио в поддержку СССР, создал целый ряд картин – "Поход Игоря", "Александр Невский", "Партизаны", "Победа", "Богатыри проснулись".Его последним произведением стал вариант картины 1929 года "Приказ Учителя" (1947).За свою жизнь Рерих создал около пяти тысяч произведений, из них около тысячи – горные пейзажи. Его называют одной из самых ярких фигур русского символизма и модерна.13 декабря 1947 года Николай Рерих скончался в Кулу (Индия).С 1901 года художник был женат на философе Елене Рерих (Шапошниковой, 1879-1955). В браке родились два сына – ученый-востоковед, профессор Юрий Рерих (1902-1960) и художник Святослав Рерих (1904-1993) Имя Николая Рериха носят Санкт-Петербургское художественное училище, пик и перевал на Алтае, ледник и два перевала на Тянь-Шане. В 2013 году Международный астрономический союз назвал его именем кратер на Меркурии. Памятники Николаю Рериху открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Алтайском крае. С 1984 года в деревне Извара Ленинградской области действует Музей-усадьба Н. К. Рериха. С 1992 года в Москве – Международный центр Рерихов со своим собственным музеем. Работают Санкт-Петербургский Государственный музей‑институт семьи Рерихов,Музей Рерихов (филиал Государственного Музея Востока) в Москве, в Санкт-Петербурге, Сибирское рериховское общество, Музей Рериха на Алтае, Музей Рериха в Улан-Баторе (Монголия), Дом-музей семьи Рерихов в Калимпонге (Индия),Международный Мемориальный Трест Рерихов (Кулу, Индия) и другие заведения.В 2003 году была учреждена Международная премия имени Николая Рериха. Ее ежегодно вручают художникам, педагогам, научным и творческим работникам, общественным деятелям в рамках Международной конференции "Рериховское наследие". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, николай рерих, санкт-петербург