https://ria.ru/20241009/putin-1977301658.html
Россия добивается независимости в турбиностроении, заявил Путин
Россия добивается независимости в турбиностроении, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2024
Россия добивается независимости в турбиностроении, заявил Путин
Россия сегодня добивается технологической независимости в сегменте турбиностроения, в этой сфере у нее есть очень хорошие компетенции, заявил президент РФ... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:19
2024-10-09T22:19
2024-10-09T22:19
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия сегодня добивается технологической независимости в сегменте турбиностроения, в этой сфере у нее есть очень хорошие компетенции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах. В частности, при участии главы государства была полностью введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная" в Крымском районе Краснодарского края. Ее строительство велось с 2018 года, по плану, ТЭС будет вырабатывать свыше 30% всей электроэнергии в регионе. При оснащении "Ударной" была применена первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М. "То, что у нас появляются новые производства, и то, что мы становимся независимыми, суверенными технологически вот в этом сегменте, это очень важно", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "отечественное турбиностроение имеет очень хорошие компетенции". "По некоторым сегментам этой деятельности, этого производства, и в лидерах находились долгое время. По каким-то направлениям, в том числе вот по таким мощным... не работали в этом сегменте, а вот сейчас начинаем работать, и это очень здорово", - сказал президент. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь поблагодарил Путина за решение о строительстве ТЭС, а главу компании "Ростех" Сергея Чемезова - "за рекордные сроки строительства электростанции "Ударная" с российской турбиной. "Сергея Викторовича мы еще поблагодарим. Ему, так же, как и компании, и в целом холдингу, надо поработать над другими проектами. Есть над чем работать еще", - сказал Путин, отметив, что станция "Ударная" - это "тоже хороший шаг вперед".
https://ria.ru/20240828/maslo-1968754540.html
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россия, краснодарский край, крымский район, владимир путин, вениамин кондратьев, сергей чемезов, ростех, экономика
Россия, Краснодарский край, Крымский район, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев, Сергей Чемезов, Ростех, Экономика
Россия добивается независимости в турбиностроении, заявил Путин
Путин: РФ добивается технологической независимости в сегменте турбиностроения
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия сегодня добивается технологической независимости в сегменте турбиностроения, в этой сфере у нее есть очень хорошие компетенции, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах.
В частности, при участии главы государства была полностью введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная" в Крымском районе Краснодарского края
. Ее строительство велось с 2018 года, по плану, ТЭС будет вырабатывать свыше 30% всей электроэнергии в регионе. При оснащении "Ударной" была применена первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М.
"То, что у нас появляются новые производства, и то, что мы становимся независимыми, суверенными технологически вот в этом сегменте, это очень важно", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что "отечественное турбиностроение имеет очень хорошие компетенции".
"По некоторым сегментам этой деятельности, этого производства, и в лидерах находились долгое время. По каким-то направлениям, в том числе вот по таким мощным... не работали в этом сегменте, а вот сейчас начинаем работать, и это очень здорово", - сказал президент.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
в свою очередь поблагодарил Путина за решение о строительстве ТЭС, а главу компании "Ростех
" Сергея Чемезова
- "за рекордные сроки строительства электростанции "Ударная" с российской турбиной.
"Сергея Викторовича мы еще поблагодарим. Ему, так же, как и компании, и в целом холдингу, надо поработать над другими проектами. Есть над чем работать еще", - сказал Путин, отметив, что станция "Ударная" - это "тоже хороший шаг вперед".