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Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора - РИА Новости, 09.10.2024
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21:27 09.10.2024 (обновлено: 23:49 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/putin-1977297349.html
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора - РИА Новости, 09.10.2024
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора
Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:27
2024-10-09T23:49
россия
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм.&quot;Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?&quot; — спросил Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции.Губернатор ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани."К сожалению, без бирки, но (сшит. — Прим. ред.) из отечественной ткани. Отечественного производства", — отметил Никитин.Глава государства остался доволен выбором Никитина."Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества", — заключил президент.В среду Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых промышленных объектов.
https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html
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Шутка Путина про костюм нижегородского губернатора
Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства он носит костюм, и остался доволен его выбором отечественной ткани.
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россия, нижегородская область, глеб никитин, владимир путин
Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Владимир Путин
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

Путин в шутку предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюм

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм.
«

"Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?" — спросил Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции.

Губернатор ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани.
"К сожалению, без бирки, но (сшит. — Прим. ред.) из отечественной ткани. Отечественного производства", — отметил Никитин.
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"Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества", — заключил президент.
В среду Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых промышленных объектов.
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