https://ria.ru/20241009/putin-1977297349.html

Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора - РИА Новости, 09.10.2024

Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора

Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:27

2024-10-09T21:27

2024-10-09T23:49

россия

нижегородская область

глеб никитин

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм."Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?" — спросил Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции.Губернатор ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани."К сожалению, без бирки, но (сшит. — Прим. ред.) из отечественной ткани. Отечественного производства", — отметил Никитин.Глава государства остался доволен выбором Никитина."Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества", — заключил президент.В среду Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых промышленных объектов.

https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html

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Шутка Путина про костюм нижегородского губернатора Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства он носит костюм, и остался доволен его выбором отечественной ткани. 2024-10-09T21:27 true PT0M28S

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россия, нижегородская область, глеб никитин, владимир путин