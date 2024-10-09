https://ria.ru/20241009/putin-1977297349.html
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора - РИА Новости, 09.10.2024
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора
Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:27
2024-10-09T21:27
2024-10-09T23:49
россия
нижегородская область
глеб никитин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977300004_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7acd634c24911a93fbae0242151bd734.jpg
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм."Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?" — спросил Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции.Губернатор ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани."К сожалению, без бирки, но (сшит. — Прим. ред.) из отечественной ткани. Отечественного производства", — отметил Никитин.Глава государства остался доволен выбором Никитина."Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества", — заключил президент.В среду Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых промышленных объектов.
https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html
https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977300004_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ffc7ce0e3eb3c6be9d07850d957e8bdf.jpg
Шутка Путина про костюм нижегородского губернатора
Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства он носит костюм, и остался доволен его выбором отечественной ткани.
2024-10-09T21:27
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, глеб никитин, владимир путин
Россия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Владимир Путин
Путин пошутил про костюм нижегородского губернатора
Путин в шутку предложил губернатору рассказать, отечественный ли на нем костюм
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в шутку поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства не нем костюм.
«
"Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?" — спросил Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах в режиме видеоконференции.
Губернатор ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани.
"К сожалению, без бирки, но (сшит. — Прим. ред.) из отечественной ткани. Отечественного производства", — отметил Никитин.
Глава государства остался доволен выбором Никитина.
"Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества", — заключил президент.
В среду Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых промышленных объектов.