https://ria.ru/20241009/putin-1977295772.html
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве - РИА Новости, 09.10.2024
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы удержать темпы роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:10
2024-10-09T21:10
2024-10-09T21:10
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы удержать темпы роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях. Он отметил, что за 8 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промышленного производства составил 4,5%, а в обрабатывающих рост составил 8,1%. "Это хороший показатель и, безусловно, нужно сделать все, чтобы удержать эти темпы",- сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin-1977294701.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве
Путин: нужно удержать темпы роста в промпроизводстве и обрабатывающих отраслях
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы удержать темпы роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях.
Он отметил, что за 8 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промышленного производства составил 4,5%, а в обрабатывающих рост составил 8,1%.
"Это хороший показатель и, безусловно, нужно сделать все, чтобы удержать эти темпы",- сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.