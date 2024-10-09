Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/putin-1977295772.html
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве - РИА Новости, 09.10.2024
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы удержать темпы роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:10
2024-10-09T21:10
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977293215_0:93:3210:1899_1920x0_80_0_0_f6550583a010c4467d6716197b0af587.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы удержать темпы роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях. Он отметил, что за 8 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промышленного производства составил 4,5%, а в обрабатывающих рост составил 8,1%. "Это хороший показатель и, безусловно, нужно сделать все, чтобы удержать эти темпы",- сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin-1977294701.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977293215_112:0:2841:2047_1920x0_80_0_0_5e963beccc6b947f52715f9a20e7018b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал удержать темпы роста в промышленном производстве

Путин: нужно удержать темпы роста в промпроизводстве и обрабатывающих отраслях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выслушивает доклады по видеосвязи об успешно реализуемых инвестиционных проектах в сфере промышленности
Президент России Владимир Путин выслушивает доклады по видеосвязи об успешно реализуемых инвестиционных проектах в сфере промышленности - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выслушивает доклады по видеосвязи об успешно реализуемых инвестиционных проектах в сфере промышленности
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы удержать темпы роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях.
Он отметил, что за 8 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промышленного производства составил 4,5%, а в обрабатывающих рост составил 8,1%.
"Это хороший показатель и, безусловно, нужно сделать все, чтобы удержать эти темпы",- сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи по успешно реализуемым инвестиционным проектам в сфере промышленности - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В России практически нет безработицы, заявил Путин
Вчера, 20:58
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала