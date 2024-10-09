https://ria.ru/20241009/putin-1977294924.html
Путин высказался о закупках продукции из древесины за рубежом
Путин высказался о закупках продукции из древесины за рубежом - РИА Новости, 09.10.2024
Путин высказался о закупках продукции из древесины за рубежом
Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей, будем делать все, чтобы поддерживать свои предприятия, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:02
2024-10-09T21:02
2024-10-09T21:19
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей, будем делать все, чтобы поддерживать свои предприятия, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас одна из самых больших лесосек в мире. И я с удивлением когда-то достаточно давно, но ситуация меняется к лучшему не так быстро, как бы нам хотелось, обнаружил, что лесосека огромная, а продукцию из древесины самую разную, и бумагу высококачественную… многое из этого мы закупаем за границей. Ну это просто странно", - сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.Президент подчеркнул, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.
https://ria.ru/20241009/putin--1977295652.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин высказался о закупках продукции из древесины за рубежом
Путин: мы будем делать все, чтобы поддерживать свои предприятия
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Странно, что Россия закупает продукцию из древесины за границей, будем делать все, чтобы поддерживать свои предприятия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас одна из самых больших лесосек в мире. И я с удивлением когда-то достаточно давно, но ситуация меняется к лучшему не так быстро, как бы нам хотелось, обнаружил, что лесосека огромная, а продукцию из древесины самую разную, и бумагу высококачественную… многое из этого мы закупаем за границей. Ну это просто странно", - сказал Путин в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ.
Президент подчеркнул, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.