https://ria.ru/20241009/putin-1977294701.html

В России практически нет безработицы, заявил Путин

В России практически нет безработицы, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2024

В России практически нет безработицы, заявил Путин

В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:58

2024-10-09T20:58

2024-10-09T21:07

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин."Безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.

https://ria.ru/20241009/putin-1977292954.html

россия

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2024

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россия, экономика, владимир путин