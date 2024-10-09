https://ria.ru/20241009/putin-1977294701.html
В России практически нет безработицы, заявил Путин
В России практически нет безработицы, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2024
В России практически нет безработицы, заявил Путин
В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:58
2024-10-09T20:58
2024-10-09T21:07
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В России уже практически нет безработицы, заявил президент РФ Владимир Путин."Безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне, ее практически нет уже, и это уже один из факторов ограничения экономического роста", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin-1977292954.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
В России практически нет безработицы, заявил Путин
Путин: безработица на рекордно, на исторически рекордно низком уровне