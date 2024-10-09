https://ria.ru/20241009/putin-1977294558.html

Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства машины Lada Aura

Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства машины Lada Aura - РИА Новости, 09.10.2024

Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства машины Lada Aura

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:57

2024-10-09T20:57

2024-10-09T20:57

россия

владимир путин

автоваз

lada vesta

экономика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura. "Здорово! Я вас с этим поздравляю - вас и весь коллектив автовазовцев. Я вижу там, у меня на экране телевизора слева от вас, чуть подальше от вас, на фоне новой машины стоят представители трудового коллектива, я хочу к ним обратиться и поблагодарить за их работу и профессионализм", - сказал глава государства на запуске промышленных объектов. Путин отметил, что он летом попробовал поездить на новой модели. "Она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась", - добавил президент.

https://ria.ru/20241002/avto-1975929980.html

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россия, владимир путин, автоваз, lada vesta, экономика