https://ria.ru/20241009/putin-1977294558.html
Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства машины Lada Aura
Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства машины Lada Aura - РИА Новости, 09.10.2024
Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства машины Lada Aura
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:57
2024-10-09T20:57
2024-10-09T20:57
россия
владимир путин
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura. "Здорово! Я вас с этим поздравляю - вас и весь коллектив автовазовцев. Я вижу там, у меня на экране телевизора слева от вас, чуть подальше от вас, на фоне новой машины стоят представители трудового коллектива, я хочу к ним обратиться и поблагодарить за их работу и профессионализм", - сказал глава государства на запуске промышленных объектов. Путин отметил, что он летом попробовал поездить на новой модели. "Она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась", - добавил президент.
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россия, владимир путин, автоваз, lada vesta, экономика
Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Экономика
Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском производства машины Lada Aura
Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском серийного производства Lada Aura
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив АвтоВАЗа с запуском серийного производства автомобиля Lada Aura.
"Здорово! Я вас с этим поздравляю - вас и весь коллектив автовазовцев. Я вижу там, у меня на экране телевизора слева от вас, чуть подальше от вас, на фоне новой машины стоят представители трудового коллектива, я хочу к ним обратиться и поблагодарить за их работу и профессионализм", - сказал глава государства на запуске промышленных объектов.
Путин отметил, что он летом попробовал поездить на новой модели. "Она, без всякого преувеличения, говорю абсолютно искренне, мне понравилась", - добавил президент.