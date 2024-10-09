https://ria.ru/20241009/putin-1977292954.html

Путин заявил о приоритетной поддержке индустриальных проектов

Путин заявил о приоритетной поддержке индустриальных проектов - РИА Новости, 09.10.2024

Путин заявил о приоритетной поддержке индустриальных проектов

Власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу, заявил президент... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:47

2024-10-09T20:47

2024-10-09T20:47

экономика

технологии

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e6afdbd8cef8af44ecd12057364d40fb.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. "Ключевая задача - расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счёт собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.

https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, владимир путин