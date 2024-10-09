https://ria.ru/20241009/putin-1977292954.html
Путин заявил о приоритетной поддержке индустриальных проектов
Путин заявил о приоритетной поддержке индустриальных проектов - РИА Новости, 09.10.2024
Путин заявил о приоритетной поддержке индустриальных проектов
Власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу, заявил президент... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:47
2024-10-09T20:47
2024-10-09T20:47
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов. "Ключевая задача - расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счёт собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о приоритетной поддержке индустриальных проектов
Путин: власти будут оказывать поддержку проектам, повышающим выпуск продукции
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ будут оказывать приоритетную поддержку проектам, позволяющим повысить выпуск качественной продукции и улучшить индустриальную базу, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в РФ действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.
"Ключевая задача - расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счёт собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.