https://ria.ru/20241009/putin-1977291527.html

Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств

Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств - РИА Новости, 09.10.2024

Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств

Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:37

2024-10-09T20:37

2024-10-09T20:37

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он во время запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20241009/putin-1977290393.html

россия

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экономика, россия, владимир путин