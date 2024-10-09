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Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств - РИА Новости, 09.10.2024
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20:37 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/putin-1977291527.html
Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств
Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств - РИА Новости, 09.10.2024
Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств
Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:37
2024-10-09T20:37
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он во время запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20241009/putin-1977290393.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о создании возможности для открытия новых производств

Путин: власти создадут возможности для открытия и модернизации производств

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Власти РФ будут создавать возможности для открытия новых производств и модернизации уже существующих, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"Будем и дальше совершенствовать эти механизмы, создавать условия для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств", - сказал он во время запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию
Вчера, 20:30
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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