https://ria.ru/20241009/putin-1977290917.html

Путин рассказал о росте промышленного производства в России

Путин рассказал о росте промышленного производства в России - РИА Новости, 09.10.2024

Путин рассказал о росте промышленного производства в России

Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:33

2024-10-09T20:33

2024-10-09T20:42

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "В целом, промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.

https://ria.ru/20241009/putin-1977290393.html

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экономика, россия, владимир путин