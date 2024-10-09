https://ria.ru/20241009/putin-1977290917.html
Путин рассказал о росте промышленного производства в России
Путин рассказал о росте промышленного производства в России - РИА Новости, 09.10.2024
Путин рассказал о росте промышленного производства в России
Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:33
2024-10-09T20:33
2024-10-09T20:42
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Промышленное производство в РФ растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, заявил президент России Владимир Путин. "В целом, промышленное производство у нас растет. Положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin-1977290393.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о росте промышленного производства в России
Путин: промышленное производство в России развивается с опережением