https://ria.ru/20241009/putin-1977290393.html
Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию
Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию - РИА Новости, 09.10.2024
Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию
Российские власти будут работать над расширением спроса на отечественную продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:30
2024-10-09T20:30
2024-10-09T20:39
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские власти будут работать над расширением спроса на отечественную продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно таким проектам (по выпуску качественной, высокотехнологичной продукции – ред.) будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию, на те товары, которые мы можем и должны производить сами дома, в России, обеспечивая и внутренние, и потребности мирового рынка", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin-1977290917.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию
Путин: власти будут работать над расширением спроса на отечественную продукцию
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские власти будут работать над расширением спроса на отечественную продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно таким проектам (по выпуску качественной, высокотехнологичной продукции – ред.) будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию, на те товары, которые мы можем и должны производить сами дома, в России, обеспечивая и внутренние, и потребности мирового рынка", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.