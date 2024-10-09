https://ria.ru/20241009/putin-1977290393.html

Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию

Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию - РИА Новости, 09.10.2024

Путин рассказал о работе над расширением спроса на отечественную продукцию

Российские власти будут работать над расширением спроса на отечественную продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:30

2024-10-09T20:30

2024-10-09T20:39

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские власти будут работать над расширением спроса на отечественную продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Именно таким проектам (по выпуску качественной, высокотехнологичной продукции – ред.) будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию, на те товары, которые мы можем и должны производить сами дома, в России, обеспечивая и внутренние, и потребности мирового рынка", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.

https://ria.ru/20241009/putin-1977290917.html

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россия, экономика, владимир путин