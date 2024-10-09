https://ria.ru/20241009/putin-1977290182.html
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2024
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин
Правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:29
2024-10-09T20:29
2024-10-09T20:43
россия
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, сообщил президент России Владимир Путин."Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений", - сказал Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции.Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время обсудит их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.
https://ria.ru/20240827/ekonomika-1968770558.html
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россия, владимир путин, общество, экономика
Россия, Владимир Путин, Общество, Экономика
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин
Владимир Путин: Правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений", - сказал Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время обсудит их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.