https://ria.ru/20241009/putin-1977290182.html

Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин

Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2024

Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин

Правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:29

2024-10-09T20:29

2024-10-09T20:43

россия

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, сообщил президент России Владимир Путин."Сейчас правительство завершает подготовку новых национальных проектов, призванных обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений", - сказал Путин в рамках запуска новых промышленных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции.Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время обсудит их основные параметры на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.

https://ria.ru/20240827/ekonomika-1968770558.html

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россия, владимир путин, общество, экономика