https://ria.ru/20241009/putin-1977290072.html
Путин призвал стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий
Путин призвал стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий - РИА Новости, 09.10.2024
Путин призвал стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:28
2024-10-09T20:28
2024-10-09T20:39
россия
экономика
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования."И, конечно, будем стимулировать, поощрять внедрение передовых, именно отечественных технологий и оборудования. От этого напрямую зависит научный, индустриальный, технологический суверенитет страны, повышение конкурентоспособности наших компаний, в том числе на мировом рынке", - сказал Путин во время запуска новых промышленных проектов в субъектах РФ.
https://ria.ru/20241009/putin-1977290393.html
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россия, экономика, владимир путин, технологии
Россия, Экономика, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий
Путин: Россия будет поощрять внедрение в промышленность передовых технологий