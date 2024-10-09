Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах
Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах РФ.
"Запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и центральной части России уже стал хорошей, доброй традицией. Рад сегодня ее продолжить", - сказал глава государства.
По словам Путина, в регионах РФ успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов. "Созданы новые производства в области энергогенерации, автомобилестроения, выпуска текстильной и целлюлозно-бумажной продукции, а также систем вентиляции и кондиционирования воздуха", - отметил президент.
Среди объектов, которые планируются к запуску, завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании "Шафт Технолоджи" во Владимирской области, целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области по производству картона для упаковки продуктов питания и бытовой техники.
Также запланирован запуск серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.
В Крымском районе Краснодарского края при участии президента будет полностью введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная", ее строительство велось с 2018 года, по плану, ТЭС будет вырабатывать свыше 30% всей электроэнергии в регионе. Как отмечается в справочных материалах к мероприятию, при оснащении "Ударной" применена первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М.
Кроме того, глава государства заслушает доклад о деятельности "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла. Предприятие введено в строй с 2023 года, выпускает широкий спектр тканей и полотен, которые применяются, в том числе, для авиапромышленности и производства спецодежды.