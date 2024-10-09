Рейтинг@Mail.ru
Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 09.10.2024 (обновлено: 20:41 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/putin-1977289460.html
Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах
Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах - РИА Новости, 09.10.2024
Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:22
2024-10-09T20:41
россия
экономика
владимирская область
усть-илимск
владимир путин
автоваз
lada vesta
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах РФ."Запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и центральной части России уже стал хорошей, доброй традицией. Рад сегодня ее продолжить", - сказал глава государства.По словам Путина, в регионах РФ успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов. "Созданы новые производства в области энергогенерации, автомобилестроения, выпуска текстильной и целлюлозно-бумажной продукции, а также систем вентиляции и кондиционирования воздуха", - отметил президент.Среди объектов, которые планируются к запуску, завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании "Шафт Технолоджи" во Владимирской области, целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области по производству картона для упаковки продуктов питания и бытовой техники.Также запланирован запуск серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.В Крымском районе Краснодарского края при участии президента будет полностью введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная", ее строительство велось с 2018 года, по плану, ТЭС будет вырабатывать свыше 30% всей электроэнергии в регионе. Как отмечается в справочных материалах к мероприятию, при оснащении "Ударной" применена первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М.Кроме того, глава государства заслушает доклад о деятельности "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла. Предприятие введено в строй с 2023 года, выпускает широкий спектр тканей и полотен, которые применяются, в том числе, для авиапромышленности и производства спецодежды.
https://ria.ru/20241009/putin-1977199150.html
https://ria.ru/20241009/putin-1977094450.html
россия
владимирская область
усть-илимск
дальний восток
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимирская область, усть-илимск, владимир путин, автоваз, lada vesta, дальний восток, урал
Россия, Экономика, Владимирская область, Усть-Илимск, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Дальний Восток, Урал
Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах

Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах РФ.
"Запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и центральной части России уже стал хорошей, доброй традицией. Рад сегодня ее продолжить", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Путин оценил динамику торгово-экономических отношений России и Белоруссии
Вчера, 14:22
По словам Путина, в регионах РФ успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов. "Созданы новые производства в области энергогенерации, автомобилестроения, выпуска текстильной и целлюлозно-бумажной продукции, а также систем вентиляции и кондиционирования воздуха", - отметил президент.
Среди объектов, которые планируются к запуску, завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании "Шафт Технолоджи" во Владимирской области, целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области по производству картона для упаковки продуктов питания и бытовой техники.
Также запланирован запуск серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.
В Крымском районе Краснодарского края при участии президента будет полностью введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная", ее строительство велось с 2018 года, по плану, ТЭС будет вырабатывать свыше 30% всей электроэнергии в регионе. Как отмечается в справочных материалах к мероприятию, при оснащении "Ударной" применена первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М.
Кроме того, глава государства заслушает доклад о деятельности "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла. Предприятие введено в строй с 2023 года, выпускает широкий спектр тканей и полотен, которые применяются, в том числе, для авиапромышленности и производства спецодежды.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа
Вчера, 09:12
 
РоссияЭкономикаВладимирская областьУсть-ИлимскВладимир ПутинАвтоВАЗLada VestaДальний ВостокУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала