https://ria.ru/20241009/putin-1977289460.html

Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах

Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах - РИА Новости, 09.10.2024

Путин принял участие в запуске промышленных объектов в российских регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:22

2024-10-09T20:22

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске промышленных объектов в регионах РФ."Запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и центральной части России уже стал хорошей, доброй традицией. Рад сегодня ее продолжить", - сказал глава государства.По словам Путина, в регионах РФ успешно реализовано сразу несколько значимых инвестиционных проектов. "Созданы новые производства в области энергогенерации, автомобилестроения, выпуска текстильной и целлюлозно-бумажной продукции, а также систем вентиляции и кондиционирования воздуха", - отметил президент.Среди объектов, которые планируются к запуску, завод по изготовлению систем вентиляции и кондиционирования компании "Шафт Технолоджи" во Владимирской области, целлюлозно-картонный комбинат в Усть-Илимске Иркутской области по производству картона для упаковки продуктов питания и бытовой техники.Также запланирован запуск серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе "АвтоВАЗ" в Самарской области.В Крымском районе Краснодарского края при участии президента будет полностью введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная", ее строительство велось с 2018 года, по плану, ТЭС будет вырабатывать свыше 30% всей электроэнергии в регионе. Как отмечается в справочных материалах к мероприятию, при оснащении "Ударной" применена первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М.Кроме того, глава государства заслушает доклад о деятельности "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла. Предприятие введено в строй с 2023 года, выпускает широкий спектр тканей и полотен, которые применяются, в том числе, для авиапромышленности и производства спецодежды.

https://ria.ru/20241009/putin-1977199150.html

https://ria.ru/20241009/putin-1977094450.html

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россия, экономика, владимирская область, усть-илимск, владимир путин, автоваз, lada vesta, дальний восток, урал