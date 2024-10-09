https://ria.ru/20241009/putin-1977226316.html

Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии

Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2024

Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии

Сотрудничество России и Белоруссии будет и далее развиваться, в том числе в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:28

2024-10-09T15:28

2024-10-09T17:16

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии будет и далее развиваться, в том числе в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество, будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран, нашего общего Союзного государства", - сказал Путин на церемонии вручения лидеру Белоруссии Александру Лукашенко ордена святого апостола Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20240625/lavrov-1955343648.html

россия

белоруссия

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2024

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко