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Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2024
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Союзное государство
 
15:28 09.10.2024 (обновлено: 17:16 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/putin-1977226316.html
Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии
Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии - РИА Новости, 09.10.2024
Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии
Сотрудничество России и Белоруссии будет и далее развиваться, в том числе в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:28
2024-10-09T17:16
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии будет и далее развиваться, в том числе в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество, будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран, нашего общего Союзного государства", - сказал Путин на церемонии вручения лидеру Белоруссии Александру Лукашенко ордена святого апостола Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20240625/lavrov-1955343648.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
Путин заявил о продолжении сотрудничества России и Белоруссии

Путин: сотрудничество России и Белоруссии будет и далее развиваться

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сотрудничество России и Белоруссии будет и далее развиваться, в том числе в вопросах безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, что общими усилиями мы продолжим развивать российско-белорусское сотрудничество, будем и далее крепить взаимовыгодное экономическое взаимодействие, надежно защищать безопасность двух стран, нашего общего Союзного государства", - сказал Путин на церемонии вручения лидеру Белоруссии Александру Лукашенко ордена святого апостола Андрея Первозванного.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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