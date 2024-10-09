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Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 09.10.2024
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15:16 09.10.2024 (обновлено: 16:19 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/putin-1977222177.html
Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного
Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного - РИА Новости, 09.10.2024
Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:16
2024-10-09T16:19
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле в среду, передает корреспондент РИА Новости. "Этот старейший орден России был учрежден более трех веков назад Петром Великим в честь Андрея Первозванного - христианского святого и подвижника, апостола и мученика, покровителя русской земли и православной церкви, особо почитаемого в обеих наших странах. Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды", - сказал Путин в ходе церемонии.Он отметил, что награждение Лукашенко орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за его выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений, союзничества и стратегического партнёрства. По словам Путина, в основе этих отношений лежат принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, общая история и духовные ценности, семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами."Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Белоруссия строят Союзное государство, в рамках которого надёжно обеспечивается общая оборона и безопасность, создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство", - подчеркнул президент России.По его словам, лидер Белоруссии вносит весомый вклад в укрепление Союзного государства, является сторонником расширения сотрудничества на пространстве СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Указ о награждении Лукашенко Путин подписал в августе. Как следует из документа, президент Белоруссии был удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.
https://ria.ru/20241009/putin-1977224591.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, снг, одкб, евразийский экономический союз
Белоруссия, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

Путин в Кремле вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александра Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле. 9 октября 2024
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александра Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле. 9 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александра Лукашенко орден Святого апостола Андрей Первозванного во время встречи в Кремле. 9 октября 2024
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного, торжественная церемония прошла в Кремле в среду, передает корреспондент РИА Новости.
"Этот старейший орден России был учрежден более трех веков назад Петром Великим в честь Андрея Первозванного - христианского святого и подвижника, апостола и мученика, покровителя русской земли и православной церкви, особо почитаемого в обеих наших странах. Согласно статуту этого ордена, им награждаются как видные российские государственные деятели, так и зарубежные лидеры за исключительные заслуги в деле укрепления связей с нашей страной. И вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды", - сказал Путин в ходе церемонии.
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Он отметил, что награждение Лукашенко орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за его выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений, союзничества и стратегического партнёрства. По словам Путина, в основе этих отношений лежат принципы дружбы и добрососедства, взаимного уважения и учёта интересов друг друга, общая история и духовные ценности, семейные и родственные узы между многими россиянами и белорусами.
"Именно на такой прочной основе, на таком прочном фундаменте Россия и Белоруссия строят Союзное государство, в рамках которого надёжно обеспечивается общая оборона и безопасность, создано единое экономическое, правовое, гуманитарное пространство", - подчеркнул президент России.
По его словам, лидер Белоруссии вносит весомый вклад в укрепление Союзного государства, является сторонником расширения сотрудничества на пространстве СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и ШОС.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного - это высшая государственная награда Российской Федерации. Им награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России.
Указ о награждении Лукашенко Путин подписал в августе. Как следует из документа, президент Белоруссии был удостоен награды за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между Российской Федерацией и Белоруссией, укреплении дружественных связей между российским и белорусским народами, а также за большой личный вклад в создание и эффективную деятельность Союзного государства.
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