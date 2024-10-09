https://ria.ru/20241009/putin-1977194479.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах - РИА Новости, 09.10.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:09
2024-10-09T14:09
2024-10-09T14:19
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации."Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства... Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности... У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977198316.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах
Путин: Россия и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах