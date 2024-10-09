https://ria.ru/20241009/putin-1977194479.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах

Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах - РИА Новости, 09.10.2024

Путин рассказал о сотрудничестве с Белоруссией в промышленных проектах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:09

2024-10-09T14:09

2024-10-09T14:19

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Белоруссии есть возможность дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации."Мы продолжаем развивать наше взаимодействие в области промышленной кооперации, в области сельского хозяйства... Сейчас открываются возможности в сфере авиационного строительства, авиапромышленности... У нас есть возможность совместно, дополняя друг друга, двигаться по всем этим и по некоторым другим направлениям", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

https://ria.ru/20241009/lukashenko-1977198316.html

россия

белоруссия

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2024

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко