https://ria.ru/20241009/putin-1977094450.html

В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 09.10.2024

В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:12

2024-10-09T09:12

2024-10-09T10:14

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным после того, как покинул должность. "Нет, это не так", — ответил пресс-секретарь. О якобы имевших место телефонных контактах бывшего президента США с российским лидером говорится в книге "Война" известного американского журналиста Боба Вудворда, которая сейчас готовится к публикации. Выдержки из нее опубликовал телеканал CNN. Предвыборный штаб Трампа резко раскритиковал книгу, заявив, что ни один из описанных в ней эпизодов не соответствует действительности, а ее автора назвал "по-настоящему умалишенным и безумным человеком".Книга "Война" должна выйти в свет 15 октября.

https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире