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В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 09.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:12
2024-10-09T09:12
2024-10-09T10:14
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным после того, как покинул должность. "Нет, это не так", — ответил пресс-секретарь. О якобы имевших место телефонных контактах бывшего президента США с российским лидером говорится в книге "Война" известного американского журналиста Боба Вудворда, которая сейчас готовится к публикации. Выдержки из нее опубликовал телеканал CNN. Предвыборный штаб Трампа резко раскритиковал книгу, заявив, что ни один из описанных в ней эпизодов не соответствует действительности, а ее автора назвал "по-настоящему умалишенным и безумным человеком".Книга "Война" должна выйти в свет 15 октября.
https://ria.ru/20241006/tramp-1976586381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа
Песков опроверг информацию о телефонных разговорах Путина и Трампа после 2021 г