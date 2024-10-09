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В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 09.10.2024
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09:12 09.10.2024 (обновлено: 10:14 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/putin-1977094450.html
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа - РИА Новости, 09.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:12
2024-10-09T10:14
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным после того, как покинул должность. "Нет, это не так", — ответил пресс-секретарь. О якобы имевших место телефонных контактах бывшего президента США с российским лидером говорится в книге "Война" известного американского журналиста Боба Вудворда, которая сейчас готовится к публикации. Выдержки из нее опубликовал телеканал CNN. Предвыборный штаб Трампа резко раскритиковал книгу, заявив, что ни один из описанных в ней эпизодов не соответствует действительности, а ее автора назвал "по-настоящему умалишенным и безумным человеком".Книга "Война" должна выйти в свет 15 октября.
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа

Песков опроверг информацию о телефонных разговорах Путина и Трампа после 2021 г

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РБК опроверг информацию о том, что Дональд Трамп якобы семь раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным после того, как покинул должность.
"Нет, это не так", — ответил пресс-секретарь.
О якобы имевших место телефонных контактах бывшего президента США с российским лидером говорится в книге "Война" известного американского журналиста Боба Вудворда, которая сейчас готовится к публикации. Выдержки из нее опубликовал телеканал CNN.
Предвыборный штаб Трампа резко раскритиковал книгу, заявив, что ни один из описанных в ней эпизодов не соответствует действительности, а ее автора назвал "по-настоящему умалишенным и безумным человеком".
Книга "Война" должна выйти в свет 15 октября.
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