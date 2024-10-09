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Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы - РИА Новости, 09.10.2024
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22:33 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/putin--1977303126.html
Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы
Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы - РИА Новости, 09.10.2024
Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы
За последние годы в России были открыты сотни новых производств, заводов и фабрик, среди них и настоящие гиганты, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:33
2024-10-09T22:33
экономика
россия
иркутская область
тюменская область
владимир путин
запсибнефтехим
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За последние годы в России были открыты сотни новых производств, заводов и фабрик, среди них и настоящие гиганты, заявил президент Владимир Путин. "Отмечу, что за последние годы у нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик. Среди них настоящие промышленные гиганты, такие как горно-металлургический комбинат "Удокан" в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области и многое другое", - сказал Путин в ходе церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах. Он добавил, что запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и в Центральной части России уже стал "хорошей, доброй традицией".
https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html
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экономика, россия, иркутская область, тюменская область, владимир путин, запсибнефтехим
Экономика, Россия, Иркутская область, Тюменская область, Владимир Путин, Запсибнефтехим
Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы

Путин: в РФ за последние годы открыты сотни заводов, среди них настоящие гиганты

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За последние годы в России были открыты сотни новых производств, заводов и фабрик, среди них и настоящие гиганты, заявил президент Владимир Путин.
"Отмечу, что за последние годы у нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик. Среди них настоящие промышленные гиганты, такие как горно-металлургический комбинат "Удокан" в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области и многое другое", - сказал Путин в ходе церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах.
Он добавил, что запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и в Центральной части России уже стал "хорошей, доброй традицией".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Путин принял участие в запуске новых металлургических объектов
15 июля, 14:42
 
ЭкономикаРоссияИркутская областьТюменская областьВладимир ПутинЗапсибнефтехим
 
 
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