https://ria.ru/20241009/putin--1977303126.html

Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы

Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы - РИА Новости, 09.10.2024

Путин рассказал о заводах, открывшихся в России за последние годы

За последние годы в России были открыты сотни новых производств, заводов и фабрик, среди них и настоящие гиганты, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:33

2024-10-09T22:33

2024-10-09T22:33

экономика

россия

иркутская область

тюменская область

владимир путин

запсибнефтехим

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. За последние годы в России были открыты сотни новых производств, заводов и фабрик, среди них и настоящие гиганты, заявил президент Владимир Путин. "Отмечу, что за последние годы у нас открыты сотни новых производственных площадок и цехов, заводов, фабрик. Среди них настоящие промышленные гиганты, такие как горно-металлургический комбинат "Удокан" в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области и многое другое", - сказал Путин в ходе церемонии запуска новых промышленных объектов в регионах. Он добавил, что запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и в Центральной части России уже стал "хорошей, доброй традицией".

https://ria.ru/20240715/putin-1959773288.html

россия

иркутская область

тюменская область

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экономика, россия, иркутская область, тюменская область, владимир путин, запсибнефтехим