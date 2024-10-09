https://ria.ru/20241009/putin--1977295652.html
Путин назвал производство ткани перспективным направлением
Путин назвал производство ткани перспективным направлением - РИА Новости, 09.10.2024
Путин назвал производство ткани перспективным направлением
Президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением производство ткани и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в РФ не хватало. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:09
2024-10-09T21:09
2024-10-09T21:18
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением производство ткани и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в РФ не хватало. "То, чего всегда не хватало в последние десятилетия, это качественных тканей, это точно совершенно. Это работа на таком важном, перспективном направлении", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных объектов в субъектах РФ. Президент, говоря о сфере производства тканей, отметил, что в России есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.В рамках церемонии запуска новых промышленных объектов глава государства заслушал доклад о работе "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла. Предприятие введено в строй с 2023 года, выпускает широкий спектр тканей и полотен, которые применяются, в том числе, для авиапромышленности и производства спецодежды.Директор фабрики Надежда Аверина рассказала Путину, что их задача - выпускать ткани такого высокого качества, чтобы президентские стулья были оббиты произведенной на их фабрике материей."Спасибо, надеюсь, так и будет в ближайшее время", - с улыбкой ответил президент.
https://ria.ru/20240920/voskresenskiy-1973900241.html
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владимир путин, россия, экономика, общество, нижегородская область
Владимир Путин, Россия, Экономика, Общество, Нижегородская область
Путин назвал производство ткани перспективным направлением
Президент РФ Путин назвал производство ткани перспективным направлением
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением производство ткани и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в РФ не хватало.
"То, чего всегда не хватало в последние десятилетия, это качественных тканей, это точно совершенно. Это работа на таком важном, перспективном направлении", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных объектов в субъектах РФ.
Президент, говоря о сфере производства тканей, отметил, что в России есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.
В рамках церемонии запуска новых промышленных объектов глава государства заслушал доклад о работе "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области
, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла. Предприятие введено в строй с 2023 года, выпускает широкий спектр тканей и полотен, которые применяются, в том числе, для авиапромышленности и производства спецодежды.
Директор фабрики Надежда Аверина рассказала Путину, что их задача - выпускать ткани такого высокого качества, чтобы президентские стулья были оббиты произведенной на их фабрике материей.
"Спасибо, надеюсь, так и будет в ближайшее время", - с улыбкой ответил президент.