https://ria.ru/20241009/putin--1977295652.html

Путин назвал производство ткани перспективным направлением

Путин назвал производство ткани перспективным направлением - РИА Новости, 09.10.2024

Путин назвал производство ткани перспективным направлением

Президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением производство ткани и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в РФ не хватало. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:09

2024-10-09T21:09

2024-10-09T21:18

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал перспективным направлением производство ткани и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в РФ не хватало. "То, чего всегда не хватало в последние десятилетия, это качественных тканей, это точно совершенно. Это работа на таком важном, перспективном направлении", - сказал Путин в ходе запуска новых промышленных объектов в субъектах РФ. Президент, говоря о сфере производства тканей, отметил, что в России есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.В рамках церемонии запуска новых промышленных объектов глава государства заслушал доклад о работе "Первой ткацкой фабрики" в Нижегородской области, где создается ткацко-отделочное производство полного цикла. Предприятие введено в строй с 2023 года, выпускает широкий спектр тканей и полотен, которые применяются, в том числе, для авиапромышленности и производства спецодежды.Директор фабрики Надежда Аверина рассказала Путину, что их задача - выпускать ткани такого высокого качества, чтобы президентские стулья были оббиты произведенной на их фабрике материей."Спасибо, надеюсь, так и будет в ближайшее время", - с улыбкой ответил президент.

https://ria.ru/20240920/voskresenskiy-1973900241.html

https://ria.ru/20221109/tkani-1830066441.html

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владимир путин, россия, экономика, общество, нижегородская область