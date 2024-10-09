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Пустыню Сахара впервые за много лет затопило - РИА Новости, 09.10.2024
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21:26 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pustynya-1977296983.html
Пустыню Сахара впервые за много лет затопило
Пустыню Сахара впервые за много лет затопило - РИА Новости, 09.10.2024
Пустыню Сахара впервые за много лет затопило
Впервые за несколько десятилетий большое количество осадков частично затопило пустыню Сахару, пишет газета Independent. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T21:26
2024-10-09T21:26
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Впервые за несколько десятилетий большое количество осадков частично затопило пустыню Сахару, пишет газета Independent."Наводнение оставило после себя голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара", — говорится в публикации.Как отмечает издание, это привело к гибели 20 человек в Марокко и Алжире, а также ущербу для местных фермеров.
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в мире, сахара, марокко
В мире, Сахара, Марокко
Пустыню Сахара впервые за много лет затопило

Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятилетий, погибли люди

© Фото : Jacques TaberletПустыня Сахара
Пустыня Сахара - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Jacques Taberlet
Пустыня Сахара. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Впервые за несколько десятилетий большое количество осадков частично затопило пустыню Сахару, пишет газета Independent.
«
"Наводнение оставило после себя голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, это привело к гибели 20 человек в Марокко и Алжире, а также ущербу для местных фермеров.
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