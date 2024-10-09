https://ria.ru/20241009/pustynya-1977296983.html

Пустыню Сахара впервые за много лет затопило

Пустыню Сахара впервые за много лет затопило - РИА Новости, 09.10.2024

Пустыню Сахара впервые за много лет затопило

Впервые за несколько десятилетий большое количество осадков частично затопило пустыню Сахару, пишет газета Independent. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T21:26

2024-10-09T21:26

2024-10-09T21:26

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сахара

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Впервые за несколько десятилетий большое количество осадков частично затопило пустыню Сахару, пишет газета Independent."Наводнение оставило после себя голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара", — говорится в публикации.Как отмечает издание, это привело к гибели 20 человек в Марокко и Алжире, а также ущербу для местных фермеров.

https://radiosputnik.ru/20240803/1963869285.html

сахара

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в мире, сахара, марокко