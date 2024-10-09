https://ria.ru/20241009/psb-1977125232.html

ПСБ рассказал о мошенничестве с воздействием на детей в новых регионах

ПСБ рассказал о мошенничестве с воздействием на детей в новых регионах - РИА Новости, 09.10.2024

ПСБ рассказал о мошенничестве с воздействием на детей в новых регионах

Мошенничество, при котором злоумышленники пытаются воздействовать на детей с целью получения финансовой информации родителей, распространяется в новых регионах... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:55

2024-10-09T10:55

2024-10-09T10:55

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Мошенничество, при котором злоумышленники пытаются воздействовать на детей с целью получения финансовой информации родителей, распространяется в новых регионах РФ, сообщила пресс-служба Промсвязьбанка (ПСБ). "В новых регионах России получает распространение еще один вид финансового мошенничества – теперь злоумышленники пытаются воздействовать на детей. Они связываются с ребятами по телефону или в мессенджерах и, представляясь сотрудниками банков или государственных органов, под различными предлогами выманивают персональные данные родителей или их личную финансовую информацию", - говорится в сообщении кредитной организации. Мошенники, как обращает внимание банк, вводят детей в заблуждение разными способами. Ребенка могут запугивать, утверждая, что со счета мамы или папы идет незаконное списание денег и чтобы это остановить, нужно срочно прислать паспортные данные родителей, номер карты и код, расположенный на ее обратной стороне. Также среди уловок преступников – сообщить ребенку, что он стал победителем конкурса или лотереи, а для "получения выигрыша" в форме, ссылку на которую ему присылают мошенники, нужно внести данные банковской карты одного из родителей и код из сообщения, поступившего на телефон владельца карты. Если ребенок попадется на уловку, деньги с родительской карты будут моментально списаны. ПСБ призывает родителей быть бдительными и предупредить детей об опасности перехода по незнакомым ссылкам и разговоров на тему финансов с посторонними людьми. Банк подчеркивает, что ребенок не всегда может распознать манипуляции и противостоять им. Поэтому ему нужно объяснить: как только собеседник, кем бы он ни представился, начинает говорить о списании средств или о каких-либо выигрышах, а также пытается выяснить данные банковской карты, паспорта, логин и пароль от входа в банковское приложение, нужно прекратить разговор и сообщить о нем родителям.

https://ria.ru/20241009/moshenniki-1977073489.html

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