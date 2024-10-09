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В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере - РИА Новости, 09.10.2024
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07:54 09.10.2024 (обновлено: 07:55 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/primore-1977089293.html
В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере
В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере - РИА Новости, 09.10.2024
В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере
Власти Приморья намерены в 2025 году запретить мигрантам работу по патентам по 41 виду экономической деятельности, в том числе в перевозке пассажиров, такси,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T07:54
2024-10-09T07:55
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Власти Приморья намерены в 2025 году запретить мигрантам работу по патентам по 41 виду экономической деятельности, в том числе в перевозке пассажиров, такси, логистике и курьерской деятельности, соответствующий проект постановления губернатора региона опубликован на региональном портале проектов нормативно-правовых актов. "Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности", - говорится в проекте постановления губернатора Приморья, размещенном на портале. Как следует из Перечня к постановлению, мигрантам, работающих по патентам, планируется запретить в 2025 году трудоустройство по 41 виду экономической деятельности. В частности, мигрантам планируют запретить регулярные и заказные перевозки пассажиров, включая управление автобусами, трамваями и троллейбусами в городском сообщении, а также междугородними автобусами. Исключением станут только работа на экскурсионных и туристических автобусах. Также под запретом может оказаться деятельность легковых такси и аренда автомобиля с водителем, управление пассажирским водным транспортом и морским грузовым транспортом, любая деятельность по перевозке грузов. Иностранцам, согласно проекту, нельзя будет вести по патенту курьерскую деятельность, работать в сферах обеспечения общественного порядка и безопасности, образования, здравоохранения, оказания социальных услуг. Кроме того, под запрет может попасть работа на некоторых производствах, оказание услуг в сферах энергетики и водоснабжения, обращения с отходами. В настоящее время проект постановления проходит процедуру публичных консультаций, которая продлится до 2 ноября, после чего начнется процедура оценки регулирующего воздействия НПА. Ранее власти Приморья уже вводили запрет на трудоустройство в 2024 году работающих по патенту мигрантов по семи видам деятельности, все они касались регулярных пассажирских перевозок и услуг такси.
https://ria.ru/20241007/primore-1976670726.html
https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html
https://ria.ru/20241002/migrant-1975917011.html
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приморский край, общество
Приморский край, Общество
В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере

В Приморье власти намерены запретить работать мигрантам в 41 сфере в 2025 году

© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Власти Приморья намерены в 2025 году запретить мигрантам работу по патентам по 41 виду экономической деятельности, в том числе в перевозке пассажиров, такси, логистике и курьерской деятельности, соответствующий проект постановления губернатора региона опубликован на региональном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности", - говорится в проекте постановления губернатора Приморья, размещенном на портале.
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Как следует из Перечня к постановлению, мигрантам, работающих по патентам, планируется запретить в 2025 году трудоустройство по 41 виду экономической деятельности.
В частности, мигрантам планируют запретить регулярные и заказные перевозки пассажиров, включая управление автобусами, трамваями и троллейбусами в городском сообщении, а также междугородними автобусами. Исключением станут только работа на экскурсионных и туристических автобусах.
Также под запретом может оказаться деятельность легковых такси и аренда автомобиля с водителем, управление пассажирским водным транспортом и морским грузовым транспортом, любая деятельность по перевозке грузов.
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Иностранцам, согласно проекту, нельзя будет вести по патенту курьерскую деятельность, работать в сферах обеспечения общественного порядка и безопасности, образования, здравоохранения, оказания социальных услуг. Кроме того, под запрет может попасть работа на некоторых производствах, оказание услуг в сферах энергетики и водоснабжения, обращения с отходами.
В настоящее время проект постановления проходит процедуру публичных консультаций, которая продлится до 2 ноября, после чего начнется процедура оценки регулирующего воздействия НПА.
Ранее власти Приморья уже вводили запрет на трудоустройство в 2024 году работающих по патенту мигрантов по семи видам деятельности, все они касались регулярных пассажирских перевозок и услуг такси.
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