https://ria.ru/20241009/primore-1977089293.html

В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере

В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере - РИА Новости, 09.10.2024

В Приморье власти введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере

Власти Приморья намерены в 2025 году запретить мигрантам работу по патентам по 41 виду экономической деятельности, в том числе в перевозке пассажиров, такси,... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:54

2024-10-09T07:54

2024-10-09T07:55

приморский край

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586436889_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_c385160e898fd86c5afd81a4d7fc9d4f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 окт – РИА Новости. Власти Приморья намерены в 2025 году запретить мигрантам работу по патентам по 41 виду экономической деятельности, в том числе в перевозке пассажиров, такси, логистике и курьерской деятельности, соответствующий проект постановления губернатора региона опубликован на региональном портале проектов нормативно-правовых актов. "Установить на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Приморского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности, в соответствии с Перечнем отдельных видов экономической деятельности", - говорится в проекте постановления губернатора Приморья, размещенном на портале. Как следует из Перечня к постановлению, мигрантам, работающих по патентам, планируется запретить в 2025 году трудоустройство по 41 виду экономической деятельности. В частности, мигрантам планируют запретить регулярные и заказные перевозки пассажиров, включая управление автобусами, трамваями и троллейбусами в городском сообщении, а также междугородними автобусами. Исключением станут только работа на экскурсионных и туристических автобусах. Также под запретом может оказаться деятельность легковых такси и аренда автомобиля с водителем, управление пассажирским водным транспортом и морским грузовым транспортом, любая деятельность по перевозке грузов. Иностранцам, согласно проекту, нельзя будет вести по патенту курьерскую деятельность, работать в сферах обеспечения общественного порядка и безопасности, образования, здравоохранения, оказания социальных услуг. Кроме того, под запрет может попасть работа на некоторых производствах, оказание услуг в сферах энергетики и водоснабжения, обращения с отходами. В настоящее время проект постановления проходит процедуру публичных консультаций, которая продлится до 2 ноября, после чего начнется процедура оценки регулирующего воздействия НПА. Ранее власти Приморья уже вводили запрет на трудоустройство в 2024 году работающих по патенту мигрантов по семи видам деятельности, все они касались регулярных пассажирских перевозок и услуг такси.

https://ria.ru/20241007/primore-1976670726.html

https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html

https://ria.ru/20241002/migrant-1975917011.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, общество