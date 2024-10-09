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Руденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником - РИА Новости, 09.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:36 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/prazdnik-1977245156.html
Руденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником
Руденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником - РИА Новости, 09.10.2024
Руденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником
В среду в Твери прошло торжественное мероприятие "День педагога", представителей сферы образования тверского региона поздравили губернатор Игорь Руденя, депутат РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:36
2024-10-09T16:36
тверская область
тверь
торжокский район
игорь руденя
владимир васильев
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В среду в Твери прошло торжественное мероприятие "День педагога", представителей сферы образования тверского региона поздравили губернатор Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мероприятие было посвящено сразу трем праздникам: 27 сентября в стране отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников, 2 октября - День среднего профессионального образования, 5 октября – День учителя. Глава региона подчеркнул, что тверская земля прославилась выдающимися педагогами, внесшими уникальный вклад в создание и развитие в стране лучшей системы образования в мире, в воспитание многих поколений патриотов Отечества. "Наша система просвещения всегда была направлена на формирование у детей наших национальных ценностей. Это ответственность за судьбу Родины, трудолюбие, традиции многодетной семьи. Сегодня по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы развиваем суверенную национальную систему образования, берем все лучшее, чем гордились дореволюционная и советская педагогические школы. Хочу поблагодарить вас за огромный и очень важный труд по воспитанию достойных граждан России", - обратился к педагогам Руденя, его слова приводит пресс-служба. Он поблагодарил сотрудников сферы образования за воспитание детей и профессионализм. Особые слова признательности прозвучали в адрес учителей и наставников военнослужащих, которые в настоящее время сражаются на передовой. Ряд педагогов Верхневолжья были удостоены заслуженных наград. Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе Тверской гимназии № 8 Елене Пожарской. Почетного звания "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации" удостоена воспитатель Митинского детского дома Торжокского района Галина Левичева. С детьми она работает уже 37 лет - в этот детский дом она была направлена по распределению после окончания Старицкого педагогического училища. Весь трудовой путь с одним учебным заведением региона связан и у учителя начальных классов Нины Полевковой – в 1992 году она пришла на работу в Торопецкую среднюю общеобразовательную школу № 2. В среду глава региона вручил педагогу знак губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской". Благодарность губернатора Тверской области объявлена преподавателю - организатору "Основ безопасности и защиты Родины" Старицкого колледжа Андрею Морозову, ветерану боевых действий в Афганистане, военнослужащему в отставке, который 12 лет назад после выхода на пенсию решил связать свою жизнь с педагогикой. Как отметил губернатор, сейчас одним из ключевых приоритетов является поддержка педагогов, подготовка и привлечение в отрасль молодых специалистов.
https://ria.ru/20241003/verkhnevolzhe-1976263118.html
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торжокский район
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тверь, торжокский район, игорь руденя, владимир васильев
Тверская область, Тверь, Торжокский район, Игорь Руденя, Владимир Васильев

Руденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником
Руденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя поздравил педагогов Тверской области с профессиональным праздником
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В среду в Твери прошло торжественное мероприятие "День педагога", представителей сферы образования тверского региона поздравили губернатор Игорь Руденя, депутат Госдумы РФ Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие было посвящено сразу трем праздникам: 27 сентября в стране отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников, 2 октября - День среднего профессионального образования, 5 октября – День учителя.
Глава региона подчеркнул, что тверская земля прославилась выдающимися педагогами, внесшими уникальный вклад в создание и развитие в стране лучшей системы образования в мире, в воспитание многих поколений патриотов Отечества.
"Наша система просвещения всегда была направлена на формирование у детей наших национальных ценностей. Это ответственность за судьбу Родины, трудолюбие, традиции многодетной семьи. Сегодня по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы развиваем суверенную национальную систему образования, берем все лучшее, чем гордились дореволюционная и советская педагогические школы. Хочу поблагодарить вас за огромный и очень важный труд по воспитанию достойных граждан России", - обратился к педагогам Руденя, его слова приводит пресс-служба.
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Он поблагодарил сотрудников сферы образования за воспитание детей и профессионализм.
Особые слова признательности прозвучали в адрес учителей и наставников военнослужащих, которые в настоящее время сражаются на передовой.
Ряд педагогов Верхневолжья были удостоены заслуженных наград.
Почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации" присвоено заместителю директора по учебно-воспитательной работе Тверской гимназии № 8 Елене Пожарской.
Почетного звания "Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации" удостоена воспитатель Митинского детского дома Торжокского района Галина Левичева. С детьми она работает уже 37 лет - в этот детский дом она была направлена по распределению после окончания Старицкого педагогического училища.
Весь трудовой путь с одним учебным заведением региона связан и у учителя начальных классов Нины Полевковой – в 1992 году она пришла на работу в Торопецкую среднюю общеобразовательную школу № 2. В среду глава региона вручил педагогу знак губернатора Тверской области "Во благо земли Тверской".
Благодарность губернатора Тверской области объявлена преподавателю - организатору "Основ безопасности и защиты Родины" Старицкого колледжа Андрею Морозову, ветерану боевых действий в Афганистане, военнослужащему в отставке, который 12 лет назад после выхода на пенсию решил связать свою жизнь с педагогикой.
Как отметил губернатор, сейчас одним из ключевых приоритетов является поддержка педагогов, подготовка и привлечение в отрасль молодых специалистов.
 
Тверская областьТверьТоржокский районИгорь РуденяВладимир Васильев
 
 
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