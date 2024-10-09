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Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск" - РИА Новости, 09.10.2024
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12:47 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pomosch-1977159183.html
Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск"
Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск" - РИА Новости, 09.10.2024
Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам регионального подразделения "Барс", сообщили в пресс-службе мэрии... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:47
2024-10-09T12:47
надежные люди
александр богомаз
алексей варочко
брянская область
сво
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам регионального подразделения "Барс", сообщили в пресс-службе мэрии Брянска. "Десять автомобилей УАЗ "Патриот" сегодня передали бойцам "Барс". Торжественная церемония вручения техники прошла в центре Брянска на площади Партизан. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил ключи от новых автомобилей командиру батальона Сергею Антошину", – говорится в сообщении. По данным мэрии, губернатор в ходе церемонии вручения уточнил, что техника приобретена при поддержке уроженца Брянской области, генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексея Варочко. "Отряды "Барс" выполняют задачи по охране стратегически важных объектов, обеспечению безопасности мирного населения в приграничных территориях. Я благодарю всех бойцов, принявших решение вступить в тероборону, вы совершили по-настоящему мужественный поступок", – отметил Богомаз, слова которого приводит пресс-служба. Отмечается, что в брянский "Барс" вступили представители правительства региона, областной думы и администрации областного центра. Недавно присоединились к отряду директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин и начальник правового управления горадминистрации Игорь Ивкин. "Всегда очень сложно начинать с чистого листа. Я благодарю Александра Богомаза за помощь, оказываемую не только нашему подразделению, но и сотрудникам ФСБ, пограничной службы, Росгвардии, полиции, доблестно защищающим границы нашей Родины. Мы выполним все поставленные задачи. Слава России, Победа будет за нами!" — сказал Антошин, которого цитирует пресс-служба. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
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александр богомаз, алексей варочко, брянская область, сво, авто
Надежные люди, Александр Богомаз, Алексей Варочко, Брянская область, СВО, Авто

Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск"

© Фото : пресс-служба губернатора Брянской областиГубернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам регионального подразделения "Барс"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ Патриот бойцам регионального подразделения Барс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам регионального подразделения "Барс"
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам регионального подразделения "Барс", сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.
"Десять автомобилей УАЗ "Патриот" сегодня передали бойцам "Барс". Торжественная церемония вручения техники прошла в центре Брянска на площади Партизан. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил ключи от новых автомобилей командиру батальона Сергею Антошину", – говорится в сообщении.
По данным мэрии, губернатор в ходе церемонии вручения уточнил, что техника приобретена при поддержке уроженца Брянской области, генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексея Варочко.
"Отряды "Барс" выполняют задачи по охране стратегически важных объектов, обеспечению безопасности мирного населения в приграничных территориях. Я благодарю всех бойцов, принявших решение вступить в тероборону, вы совершили по-настоящему мужественный поступок", – отметил Богомаз, слова которого приводит пресс-служба.
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Отмечается, что в брянский "Барс" вступили представители правительства региона, областной думы и администрации областного центра. Недавно присоединились к отряду директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин и начальник правового управления горадминистрации Игорь Ивкин.
"Всегда очень сложно начинать с чистого листа. Я благодарю Александра Богомаза за помощь, оказываемую не только нашему подразделению, но и сотрудникам ФСБ, пограничной службы, Росгвардии, полиции, доблестно защищающим границы нашей Родины. Мы выполним все поставленные задачи. Слава России, Победа будет за нами!" — сказал Антошин, которого цитирует пресс-служба.
В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.
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