https://ria.ru/20241009/pomosch-1977159183.html

Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск"

Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск" - РИА Новости, 09.10.2024

Александр Богомаз вручил 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам "Барс-Брянск"

Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам регионального подразделения "Барс", сообщили в пресс-службе мэрии... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T12:47

2024-10-09T12:47

2024-10-09T12:47

надежные люди

александр богомаз

алексей варочко

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз передал 10 автомобилей УАЗ "Патриот" бойцам регионального подразделения "Барс", сообщили в пресс-службе мэрии Брянска. "Десять автомобилей УАЗ "Патриот" сегодня передали бойцам "Барс". Торжественная церемония вручения техники прошла в центре Брянска на площади Партизан. Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил ключи от новых автомобилей командиру батальона Сергею Антошину", – говорится в сообщении. По данным мэрии, губернатор в ходе церемонии вручения уточнил, что техника приобретена при поддержке уроженца Брянской области, генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексея Варочко. "Отряды "Барс" выполняют задачи по охране стратегически важных объектов, обеспечению безопасности мирного населения в приграничных территориях. Я благодарю всех бойцов, принявших решение вступить в тероборону, вы совершили по-настоящему мужественный поступок", – отметил Богомаз, слова которого приводит пресс-служба. Отмечается, что в брянский "Барс" вступили представители правительства региона, областной думы и администрации областного центра. Недавно присоединились к отряду директор городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин и начальник правового управления горадминистрации Игорь Ивкин. "Всегда очень сложно начинать с чистого листа. Я благодарю Александра Богомаза за помощь, оказываемую не только нашему подразделению, но и сотрудникам ФСБ, пограничной службы, Росгвардии, полиции, доблестно защищающим границы нашей Родины. Мы выполним все поставленные задачи. Слава России, Победа будет за нами!" — сказал Антошин, которого цитирует пресс-служба. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Основная задача отрядов - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО будут выполнять задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка. В настоящее время идет интенсивная подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

https://ria.ru/20241009/tyumen-1977089119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр богомаз, алексей варочко, брянская область, сво, авто