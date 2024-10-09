https://ria.ru/20241009/polsha-1977246933.html

Туск заявил о ежедневной стрельбе на польско-белорусской границе

Туск заявил о ежедневной стрельбе на польско-белорусской границе - РИА Новости, 09.10.2024

Туск заявил о ежедневной стрельбе на польско-белорусской границе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на польско-белорусской границе ежедневно слышны выстрелы. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:40

2024-10-09T16:40

2024-10-09T16:40

в мире

польша

белоруссия

минск

дональд туск

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евросоюз

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ВАРШАВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на польско-белорусской границе ежедневно слышны выстрелы. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что проводит расследование после появления информации о возможном применении польскими силовиками оружия против людей, находящихся на белорусской территории, распространив соответствующую видеозапись. "На этой границе ежедневно слышны выстрелы. Ежедневно", - сказал Туск журналистам, не уточнив, с чьей стороны и по кому ведется стрельба. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польша ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.

https://radiosputnik.ru/20240511/fortifikatsiya-1945231275.html

https://ria.ru/20241008/polsha-1977007074.html

польша

белоруссия

минск

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в мире, польша, белоруссия, минск, дональд туск, александр лукашенко, евросоюз