Туск заявил о ежедневной стрельбе на польско-белорусской границе
Премьер Польши Туск: на польско-белорусской границе ежедневно слышны выстрелы
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши в приграничном с Белоруссией районе. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на польско-белорусской границе ежедневно слышны выстрелы.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что проводит расследование после появления информации о возможном применении польскими силовиками оружия против людей, находящихся на белорусской территории, распространив соответствующую видеозапись.
"На этой границе ежедневно слышны выстрелы. Ежедневно", - сказал Туск журналистам, не уточнив, с чьей стороны и по кому ведется стрельба.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Польша ввела буферную зону и построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - около 400 миллионов долларов.
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