https://ria.ru/20241009/podpole-1977292198.html

Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области

Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области - РИА Новости, 09.10.2024

Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области

Портовая зона в Ильичевске в Одесской области подверглась ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T20:42

2024-10-09T20:42

2024-10-09T21:21

специальная военная операция на украине

ильичевск

в мире

сергей лебедев

одесская область

черноморск

вооруженные силы украины

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943420830_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a1a75395066ff68bcacdf4744d3d0a94.jpg

ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Портовая зона в Ильичевске в Одесской области подверглась ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Несколько прилетов в портовую зону города Ильичевск (украинское название — Черноморск), Одесская область, было за последние полчаса. Один из прилетов — сдвоенный, что, скорее всего, означает попадание в емкость с ГСМ", — сказал он.При этом Лебедев допустил, что удар пришелся по танкеру. Подробности уточняются.В среду вечером местные СМИ сообщили как минимум о двух взрывах в Одессе. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241006/udar-1976618509.html

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ильичевск

одесская область

черноморск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ильичевск, в мире, сергей лебедев, одесская область, черноморск, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина