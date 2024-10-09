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Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 09.10.2024 (обновлено: 21:21 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/podpole-1977292198.html
Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области
Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области - РИА Новости, 09.10.2024
Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области
Портовая зона в Ильичевске в Одесской области подверглась ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T20:42
2024-10-09T21:21
специальная военная операция на украине
ильичевск
в мире
сергей лебедев
одесская область
черноморск
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Портовая зона в Ильичевске в Одесской области подверглась ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Несколько прилетов в портовую зону города Ильичевск (украинское название — Черноморск), Одесская область, было за последние полчаса. Один из прилетов — сдвоенный, что, скорее всего, означает попадание в емкость с ГСМ", — сказал он.При этом Лебедев допустил, что удар пришелся по танкеру. Подробности уточняются.В среду вечером местные СМИ сообщили как минимум о двух взрывах в Одессе. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241006/udar-1976618509.html
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ильичевск
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ильичевск, в мире, сергей лебедев, одесская область, черноморск, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, Ильичевск, В мире, Сергей Лебедев, Одесская область, Черноморск, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина
Подполье сообщило о нескольких ударах по портовой зоне в Одесской области

Подполье: портовая зона в Ильичевске Одесской области подверглась ударам

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Пожар. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 окт — РИА Новости. Портовая зона в Ильичевске в Одесской области подверглась ударам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Несколько прилетов в портовую зону города Ильичевск (украинское название — Черноморск), Одесская область, было за последние полчаса. Один из прилетов — сдвоенный, что, скорее всего, означает попадание в емкость с ГСМ", — сказал он.
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При этом Лебедев допустил, что удар пришелся по танкеру. Подробности уточняются.
В среду вечером местные СМИ сообщили как минимум о двух взрывах в Одессе.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей объявили воздушную тревогу.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеИльичевскВ миреСергей ЛебедевОдесская областьЧерноморскВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраина
 
 
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