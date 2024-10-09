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Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе - РИА Новости, 09.10.2024
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16:27 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pmr-1977242243.html
Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе
Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе - РИА Новости, 09.10.2024
Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе
Министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики объявило о возможности для абитуриентов из республики пройти конкурсный отбор для... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:27
2024-10-09T16:27
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ТИРАСПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики объявило о возможности для абитуриентов из республики пройти конкурсный отбор для обучения в вузах РФ на бюджетной основе. "Министерство просвещения ПМР информирует о том, что с 7 октября 2024 года по 15 января 2025 года проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в информационной системе, представить анкету, фото, копии документов, удостоверяющих личность и документы об образовании. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, россия
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Россия
Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе

В ПМР объявили о конкурсе на обучение в российских вузах на бюджетной основе

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики объявило о возможности для абитуриентов из республики пройти конкурсный отбор для обучения в вузах РФ на бюджетной основе.
"Министерство просвещения ПМР информирует о том, что с 7 октября 2024 года по 15 января 2025 года проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
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Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в информационной системе, представить анкету, фото, копии документов, удостоверяющих личность и документы об образовании.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.
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