https://ria.ru/20241009/pmr-1977242243.html

Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе

Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе - РИА Новости, 09.10.2024

Абитуриенты из ПМР смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе

Министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики объявило о возможности для абитуриентов из республики пройти конкурсный отбор для... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:27

2024-10-09T16:27

2024-10-09T16:27

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ТИРАСПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Министерство просвещения непризнанной Приднестровской Молдавской Республики объявило о возможности для абитуриентов из республики пройти конкурсный отбор для обучения в вузах РФ на бюджетной основе. "Министерство просвещения ПМР информирует о том, что с 7 октября 2024 года по 15 января 2025 года проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства. Уточняется, что для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в информационной системе, представить анкету, фото, копии документов, удостоверяющих личность и документы об образовании. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977223405.html

https://ria.ru/20241009/pmr-1977136779.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

россия

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