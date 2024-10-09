https://ria.ru/20241009/pmr-1977136779.html

В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России

В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России - РИА Новости, 09.10.2024

В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России

Открытие в России всего двух участков по выборам президента Молдавии выглядит как издевательство и является шагом в сторону разрыва отношений Кишинева с... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:27

2024-10-09T11:27

2024-10-09T11:27

россия

молдавия

москва

майя санду

евросоюз

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930062202_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_2b496ed8039513ab2d3f8873619ef66f.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Открытие в России всего двух участков по выборам президента Молдавии выглядит как издевательство и является шагом в сторону разрыва отношений Кишинева с Москвой, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. ЦИК республики настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны настоял на возможности открытия только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. "Издевательское открытие в России всего двух участков для голосования на выборах президента Молдавии и на еврореферендуме, который проталкивают изо всех сил кишиневские правители, означает следующее. Во-первых, они сознательно отсекают от голосования граждан Молдавии, живущих и работающих в России, которые могут лишить Майю Санду кресла главы государства и провалить курс на ЕС. Во-вторых, это демонстрация того, что правящая группировка не собирается ни с кем считаться для достижения целей, поставленных перед ней западниками и румынами. А цель простая: любой ценой сохранить нынешнюю власть и быть готовыми исполнять новые распоряжения своих кураторов", - сказал Сафонов. Приднестровский депутат напомнил, что наибольшее количество избирательных участков откроется в Италии - 60, далее идет Германия с 26 участками. Во Франции планируется открыть 20 участков, а в Великобритании - 17. В США и Румынии будет по 16 участков, в Испании - 11, а в Ирландии - 10. В Канаде и Португалии будет открыто по шесть участков, в Бельгии - четыре. "В стратегическом плане это еще и демонстрация готовности полностью разорвать с Москвой: мол, кричите о нарушениях сколько угодно, а нам плевать! Мы готовы на всё, чтобы сохранить свои кресла! И те, кто живет в России, нам не нужны, так как они контролируются Кремлем", - отметил собеседник агентства. По его словам, такая логика характерна для политических авантюристов, занявших ключевые посты в Молдавии в 2020-2021 годах. Их конечная цель – полный разрыв всех отношений с Россией, включая дипломатические, сказал Сафонов. Он напомнил, что 8 октября в Москве прошел саммит глав государств-членов СНГ и на нем не было Майи Санду, которая не посетила ни один саммит СНГ с момента своего избрания. "На этом фоне демонстративное попрание демократии с фактическим запретом голосовать своим гражданам, живущим в России, выглядит вполне логично", - подчеркнул Сафонов.

https://ria.ru/20241008/tauber-1977042887.html

https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977098557.html

россия

молдавия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, молдавия, москва, майя санду, евросоюз, снг