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В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России - РИА Новости, 09.10.2024
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11:27 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/pmr-1977136779.html
В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России
В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России - РИА Новости, 09.10.2024
В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России
Открытие в России всего двух участков по выборам президента Молдавии выглядит как издевательство и является шагом в сторону разрыва отношений Кишинева с... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:27
2024-10-09T11:27
россия
молдавия
москва
майя санду
евросоюз
снг
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ТИРАСПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Открытие в России всего двух участков по выборам президента Молдавии выглядит как издевательство и является шагом в сторону разрыва отношений Кишинева с Москвой, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. ЦИК республики настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны настоял на возможности открытия только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности. "Издевательское открытие в России всего двух участков для голосования на выборах президента Молдавии и на еврореферендуме, который проталкивают изо всех сил кишиневские правители, означает следующее. Во-первых, они сознательно отсекают от голосования граждан Молдавии, живущих и работающих в России, которые могут лишить Майю Санду кресла главы государства и провалить курс на ЕС. Во-вторых, это демонстрация того, что правящая группировка не собирается ни с кем считаться для достижения целей, поставленных перед ней западниками и румынами. А цель простая: любой ценой сохранить нынешнюю власть и быть готовыми исполнять новые распоряжения своих кураторов", - сказал Сафонов. Приднестровский депутат напомнил, что наибольшее количество избирательных участков откроется в Италии - 60, далее идет Германия с 26 участками. Во Франции планируется открыть 20 участков, а в Великобритании - 17. В США и Румынии будет по 16 участков, в Испании - 11, а в Ирландии - 10. В Канаде и Португалии будет открыто по шесть участков, в Бельгии - четыре. "В стратегическом плане это еще и демонстрация готовности полностью разорвать с Москвой: мол, кричите о нарушениях сколько угодно, а нам плевать! Мы готовы на всё, чтобы сохранить свои кресла! И те, кто живет в России, нам не нужны, так как они контролируются Кремлем", - отметил собеседник агентства. По его словам, такая логика характерна для политических авантюристов, занявших ключевые посты в Молдавии в 2020-2021 годах. Их конечная цель – полный разрыв всех отношений с Россией, включая дипломатические, сказал Сафонов. Он напомнил, что 8 октября в Москве прошел саммит глав государств-членов СНГ и на нем не было Майи Санду, которая не посетила ни один саммит СНГ с момента своего избрания. "На этом фоне демонстративное попрание демократии с фактическим запретом голосовать своим гражданам, живущим в России, выглядит вполне логично", - подчеркнул Сафонов.
https://ria.ru/20241008/tauber-1977042887.html
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россия, молдавия, москва, майя санду, евросоюз, снг
Россия, Молдавия, Москва, Майя Санду, Евросоюз, СНГ
В ПМР прокомментировали открытие всего двух избирательных участков в России

В ПМР назвали открытие всего двух избирательных участков в РФ издевательством

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПМР
ПМР - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Открытие в России всего двух участков по выборам президента Молдавии выглядит как издевательство и является шагом в сторону разрыва отношений Кишинева с Москвой, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. ЦИК республики настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, а также в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. Однако МИД страны настоял на возможности открытия только двух из них - в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
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"Издевательское открытие в России всего двух участков для голосования на выборах президента Молдавии и на еврореферендуме, который проталкивают изо всех сил кишиневские правители, означает следующее. Во-первых, они сознательно отсекают от голосования граждан Молдавии, живущих и работающих в России, которые могут лишить Майю Санду кресла главы государства и провалить курс на ЕС. Во-вторых, это демонстрация того, что правящая группировка не собирается ни с кем считаться для достижения целей, поставленных перед ней западниками и румынами. А цель простая: любой ценой сохранить нынешнюю власть и быть готовыми исполнять новые распоряжения своих кураторов", - сказал Сафонов.
Приднестровский депутат напомнил, что наибольшее количество избирательных участков откроется в Италии - 60, далее идет Германия с 26 участками. Во Франции планируется открыть 20 участков, а в Великобритании - 17. В США и Румынии будет по 16 участков, в Испании - 11, а в Ирландии - 10. В Канаде и Португалии будет открыто по шесть участков, в Бельгии - четыре.
"В стратегическом плане это еще и демонстрация готовности полностью разорвать с Москвой: мол, кричите о нарушениях сколько угодно, а нам плевать! Мы готовы на всё, чтобы сохранить свои кресла! И те, кто живет в России, нам не нужны, так как они контролируются Кремлем", - отметил собеседник агентства. По его словам, такая логика характерна для политических авантюристов, занявших ключевые посты в Молдавии в 2020-2021 годах. Их конечная цель – полный разрыв всех отношений с Россией, включая дипломатические, сказал Сафонов.
Он напомнил, что 8 октября в Москве прошел саммит глав государств-членов СНГ и на нем не было Майи Санду, которая не посетила ни один саммит СНГ с момента своего избрания. "На этом фоне демонстративное попрание демократии с фактическим запретом голосовать своим гражданам, живущим в России, выглядит вполне логично", - подчеркнул Сафонов.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России
Вчера, 09:54
 
РоссияМолдавияМоскваМайя СандуЕвросоюзСНГ
 
 
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