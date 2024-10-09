https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин - РИА Новости, 09.10.2024

Пленный рассказал, как медики подсаживают солдат ВСУ на амфетамин

Украинские военные медики подсаживают боевиков ВСУ на амфетамин, сперва предлагая наркотик бесплатно, при дальнейшем привыкании военные покупают его у них за... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T04:04

2024-10-09T04:04

2024-10-09T11:50

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 9 окт — РИА Новости. Украинские военные медики подсаживают боевиков ВСУ на амфетамин, сперва предлагая наркотик бесплатно, при дальнейшем привыкании военные покупают его у них за деньги, доставка осуществляется через украинскую "Новую Почту" и "прикрывается" военным командованием, заявил журналистам пленный солдат Артем Кабанов из 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ. "У нас военнослужащие употребляли амфетамин, который заказывали через "Новую Почту", и получали этот амфетамин. Процентов 30% (в рядах военных ВСУ. — Прим. ред.) — 100% (употребляли наркотик. — Прим. ред.). У нас есть военные медики, которые предлагают амфетамин, чтобы держались, "бодряк" был", — рассказал Кабанов. По его словам, медики "дают сначала бесплатно амфетамин, а от него привыкание происходит". "После этого привыкания ты не удерживаешься и начинаешь платить за это "удовольствие". Отсылается посылочка по номеру телефона. Приходит посылочка — ты идешь получать, а там стоит ВСП (военная полиция. — Прим. ред.). И они проверяют там собакой. Как-то ж не находят, как-то ж кладут это, чтобы не находили", — сообщил Кабанов. По его мнению, вышестоящее командование дает "зеленый свет" на поставку амфетамина и получает денежное вознаграждение. Сам пленный заявил, что принимал наркотик в виде белого порошка и был свидетелем того, как во время выполнения боевых задач его употребляли сослуживцы. "На "боевых" быстро передвигались они. Это военнослужащие, с позиции на позиции переходят. Чувствуют себя быстрее и передвижения делают", — рассказал Кабанов. Кабанов рассказал, что он из Запорожья. Ранее в этом году его задержали сотрудники полиции и ТЦК на улице, затем он попал в военкомат и прошел подготовку для службы в ВСУ, учился на оператора тактических БПЛА типа Mavic. Он рассказал, что к военной службе негоден — у него гепатит C, хронический синдром Титце и гайморит, в школе был туберкулез в острой форме, поэтому он стоял на учете в диспансере. Однако никакой военно-лечебной комиссии, по его словам, не проводилось. Кабанов попал в плен в первый же день нахождения на боевых позициях в ЛНР.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974543034.html

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины