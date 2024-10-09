https://ria.ru/20241009/plavanie-1977200272.html
Российские пловцы с нейтральным статусом могут выступить на ЧМ в Венгрии
Российские пловцы с нейтральным статусом могут выступить на ЧМ в Венгрии - РИА Новости, 09.10.2024
Российские пловцы с нейтральным статусом могут выступить на ЧМ в Венгрии
Российские пловцы Андрей Минаков и Ника Годун, получившие нейтральный статус, планируют выступить на этапах Кубка мира и на чемпионате мира на короткой воде в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:25
2024-10-09T14:25
2024-10-09T14:25
андрей минаков
владимир сальников
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КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские пловцы Андрей Минаков и Ника Годун, получившие нейтральный статус, планируют выступить на этапах Кубка мира и на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште. В среду стало известно, что призер чемпионата мира Минаков и чемпионка России Годун получили нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Чемпионат мира в Будапеште пройдет 10-15 декабря. "Андрей Минаков и Ника Годун выступят на ближайших этапах Кубка мира и на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации плавания. Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников позднее заявил РИА Новости, что национальные федерации водных видов спорта отправили коллективное письмо о несогласии с критериями допуска.
https://rsport.ria.ru/20241009/vfp-1977196617.html
https://rsport.ria.ru/20240913/delo-1972407240.html
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андрей минаков, владимир сальников
Андрей Минаков, Владимир Сальников
Российские пловцы с нейтральным статусом могут выступить на ЧМ в Венгрии
Получившие нейтральный статус Минаков и Годун могут выступить на ЧМ в Будапеште
КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российские пловцы Андрей Минаков и Ника Годун, получившие нейтральный статус, планируют выступить на этапах Кубка мира и на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.
В среду стало известно, что призер чемпионата мира Минаков и чемпионка России Годун получили нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Чемпионат мира в Будапеште пройдет 10-15 декабря.
"Андрей Минаков и Ника Годун выступят на ближайших этапах Кубка мира и на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях только в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников
позднее заявил РИА Новости, что национальные федерации водных видов спорта отправили коллективное письмо о несогласии с критериями допуска.